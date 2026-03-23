Crimson Desert nie działa na każdej karcie. Twórcy sugerują zwrot gry

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Premiera Crimson Desert miała być świętem dla graczy, jednak dla posiadaczy kart Intel Arc okazała się dużym rozczarowaniem — nie dlatego, że gra działa słabo, lecz dlatego, że nie uruchamia się wcale.

Crimson Desert to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, która już na starcie zebrała sporo pozytywnych opinii od graczy. Rozbudowany świat, widowiskowa oprawa i ambitne podejście do rozgrywki sprawiły, że produkcja studia Pearl Abyss błyskawicznie stała się jednym z najgłośniejszych tytułów na rynku. 

Jeśli jednak chcielibyście pograć w nowy hit na kartach graficznych Intel Arc (a to przecież całkiem dobre układy do grania), możecie się mocno zdziwić. Gra… po prostu nie działa. 

Crimson Desert na kartach Intel Arc

W ostatnich dniach w sieci zaczęły pojawiać się liczne raporty od użytkowników kart Intel Arc, którzy nie byli w stanie nawet uruchomić gry. Nie chodzi tu o spadki wydajności czy błędy graficzne – produkcja w ogóle się nie włącza. 

Zamiast tego gracze widzą komunikat: 

"The graphics device is currently not supported” ("To urządzenie graficzne nie jest obecnie obsługiwane”) 

Crimson Desert - błąd na kartach graficznych Intel Arc

To oznacza jedno: problem nie leży w optymalizacji, lecz w całkowitym braku wsparcia dla tej platformy sprzętowej. 

Studio Pearl Abyss potwierdziło sytuację w sekcji FAQ na swojej stronie. Odpowiedź jest krótka i bezpośrednia: 

"Gra Crimson Desert obecnie nie obsługuje kart graficznych Intel Arc.”  

Co więcej, twórcy sugerują, że osoby, które kupiły grę z myślą o graniu na kartach Intel, powinny rozważyć zwrot. To dość bezprecedensowa sytuacja - rzadko zdarza się, by tak duży tytuł był całkowicie niedostępny dla jednej z głównych platform GPU. 

Jeszcze bardziej niepokojący jest brak jakiejkolwiek informacji o przyszłym wsparciu. Na ten moment nie wiadomo, czy sytuacja kiedykolwiek się zmieni. 

Oświadczenie firmy Intel 

Na całą sprawę zareagowała również firma Intel, która nie kryje rozczarowania. W oświadczeniu dla serwisu WCCFtech czytamy: 

“Jesteśmy świadomi, że Crimson Desert obecnie nie uruchamia się na konfiguracjach z kartą graficzną Intel i jesteśmy ogromnie rozczarowani, że gracze korzystający z naszego sprzętu nie mogą wejść do świata gry w dniu premiery.” 

Firma podkreśla, że od lat współpracuje z deweloperami, w tym z Pearl Abyss, oferując wsparcie techniczne, sterowniki oraz dostęp do sprzętu – od generacji Alchemist po nowsze rozwiązania jak Battlemage czy układy mobilne. 

Intel zaznacza też: 

“Tworzenie gier to zawsze współpraca między twórcami a producentami sprzętu.” 

Jednocześnie firma deklaruje gotowość do dalszej pomocy w celu uruchomienia gry na ich platformie. 

Część graczy wykluczona

Choć udział kart Intel Arc w rynku GPU jest mniejszy niż konkurencji, nie jest on marginalny. Miliony użytkowników korzystają zarówno z dedykowanych kart, jak i zintegrowanych układów graficznych Intela – szczególnie w laptopach. 

Brak wsparcia oznacza więc realne wykluczenie sporej grupy graczy. Co więcej, problem dotyczy także nowych platform mobilnych, które dopiero trafiają na rynek i miały oferować solidne możliwości gamingowe.

Aktualizacja 23.03.2026 godz 10:30

Studio Pearl Abyss zaktualizowało informacje dotyczące działania Crimson Desert na kartach graficznych Intel Arc. Studio pracuje nad poprawą kompatybilności oraz optymalizacją wydajności.

"Obecnie pracujemy nad zapewnieniem kompatybilności i optymalizacją, aby gracze mogli cieszyć się grą „Crimson Desert” również na systemach wyposażonych w karty graficzne Intel Arc. Przygotowujemy się do zapewnienia płynnej i stabilnej rozgrywki, dlatego prosimy o cierpliwość do czasu udostępnienia aktualizacji zapewniającej tę obsługę.

Przepraszamy za wszelkie niejasności, jakie mogło spowodować poprzednie sformułowanie w sekcji FAQ dotyczące grywalności na kartach graficznych Intel Arc. Prosimy traktować tę informację jako najnowszą oficjalną wiadomość w tej sprawie."

Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
    Kenjiro
    Pearl Abyss dało ciała, w sumie nieważne kto (zapewne jakiś kierownik, czy dyrektor). Pewnie chcieli zablokować integry Intela, a wyszło kiepsko. Niestety, jak ktoś zauważył, taka kultura pracy wschodnich firm, ktoś podejmuje idiotyczne decyzje, a żaden szeregowy pracownik nie może powiedzieć, że to głupi pomysł.
      Paweł Maziarz
      Wygląda na to, że presja ma sens - studio Pearl Abyss już pracuje nad kompatybilnością gry Crimson Desert z kartami Intela (dodałem aktualizację)

