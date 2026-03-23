Intel jak AMD? Nadchodzi przełom w żywotności płyt głównych

Intel od lat krytykowany jest za krótkie wsparcie podstawek, ale wiele wskazuje, że nadchodzi zmiana. Nowe wypowiedzi przedstawiciela firmy sugerują, że przyszłe platformy mogą w końcu zaoferować coś, na co czekali użytkownicy.

Platformy Intel od lat mają jedną cechę, która często bywa krytykowana przez użytkowników – stosunkowo krótkie wsparcie dla procesorów. W praktyce oznaczało to, że dana podstawka (gniazdo CPU) zwykle obsługiwała maksymalnie dwie generacje układów. Co więcej, zdarzały się sytuacje, w których ograniczenia były częściowo sztuczne – jak w przypadku procesorów Core 9. generacji, które oficjalnie nie działały na płytach z serii 100 (mimo fizycznej kompatybilności).

Dla porównania, AMD od lat buduje wizerunek firmy bardziej przyjaznej użytkownikom pod tym względem. Platformy takie jak AM4 czy AM5 zasłynęły z długowieczności i wsparcia wielu generacji procesorów, co pozwalało użytkownikom modernizować komputer bez wymiany całej platformy.

Czy Intel zmienia podejście?

Wiele wskazuje na to, że sytuacja może się zmienić. Nowa podstawka LGA 1954 pod procesory Nova Lake może być początkiem nowej strategii Intela, zakładającej dłuższe wsparcie dla kolejnych generacji procesorów.

To nie są tylko spekulacje. Niedawno serwis Club365 zapytał o tę kwestię Robert Hallock, wiceprezesa i dyrektora generalnego Intela.

Hallock podkreślił, że nowy zespół Intela ma inne podejście niż wcześniej:

„Jedną z rzeczy, które naprawdę chciałbym, aby użytkownicy zrozumieli – odpowiedział Hallock – jest to, że ja i mój zespół jesteśmy przede wszystkim budowniczymi PC i entuzjastami. Każdy z nas zbudował własny komputer i na nim gra. Nie zawsze tak było w Intelu.

Mamy nowy zespół zarządzania produktami, nowy zespół biznesowy, marketingowy i inżynieryjny dla procesorów gamingowych. Nie ignorujemy opinii użytkowników. Uważnie je śledzimy… część z nich możemy wdrożyć w ciągu sześciu miesięcy, roku czy trzech lat. Słuchamy – i te opinie mają ogromne znaczenie. Wpływają na to, jak myślimy o produktach i naszej mapie drogowej.”

Co można z tego wywnioskować?

Choć Hallock nie powiedział wprost: “będziemy wspierać wiele generacji na jednej podstawce”, jego wypowiedź daje kilka ważnych wskazówek:

1. Intel naprawdę słucha użytkowników

To nie jest tylko marketingowy slogan – padła jasna deklaracja, że opinie społeczności wpływają na rozwój produktów.

2. Zmienił się zespół decyzyjny

Nowe osoby w kluczowych działach (produkt, marketing, inżynieria) mogą oznaczać świeże podejście – bardziej zbliżone do tego, czego oczekują gracze i entuzjaści.

3. Zmiany wymagają czasu

Hallock jasno zaznaczył, że nie wszystko da się wdrożyć natychmiast. Niektóre decyzje – jak długość wsparcia platformy – to kwestia planowania na lata.

4. Strategia platform może się zmienić

Jeśli Intel faktycznie bierze pod uwagę feedback, to jednym z najczęściej powtarzanych postulatów jest właśnie dłuższe wsparcie podstawek.

Co to oznacza dla użytkowników?

Dla przeciętnego użytkownika potencjalna zmiana podejścia Intela może mieć duże znaczenie:

Tańsze modernizacje – zamiast wymieniać płytę główną, wystarczy zmienić procesor

Dłuższa żywotność komputera – jedna platforma może służyć przez wiele lat

Większa elastyczność – możliwość stopniowego ulepszania zestawu

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że LGA 1954 będzie obsługiwać wiele generacji procesorów. Jednak wypowiedź Roberta Hallocka sugeruje, że Intel poważnie rozważa zmiany w tym kierunku.

Jeśli Intel rzeczywiście zdecyduje się na dłuższe wsparcie dla platform takich jak LGA 1954, może to oznaczać dużą zmianę na rynku – i realną odpowiedź na przewagę, jaką w tym aspekcie zbudowało AMD.