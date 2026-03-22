Rosnące ceny elektroniki. Co na to Polacy?

Rosnące ceny elektroniki coraz mocniej dają się odczuć Polakom – wpływają nie tylko na decyzje zakupowe, ale też na poziom zaufania wobec producentów. Czy konsumenci rozumieją, skąd biorą się podwyżki i jak na nie reagują?

W ostatnich latach rynek elektroniki użytkowej stał się jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się segmentów gospodarki. Postęp technologiczny, rosnące koszty produkcji, zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz inflacja sprawiają, że ceny sprzętu elektronicznego systematycznie rosną. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, ich postrzeganie rynku oraz poziom zaufania wobec producentów i sprzedawców.

W odpowiedzi na te zmiany ogólnopolski panel badawczy Ariadna przeprowadził badanie opinii publicznej, w którym Polacy mogli wypowiedzieć się na temat rosnących cen elektroniki. Badanie zostało zrealizowane na próbie n = 1090 respondentów, co pozwala na uchwycenie reprezentatywnych tendencji i nastrojów społecznych w tym obszarze.

Polacy dostrzegają rosnące ceny elektroniki

Większość badanych dostrzega rosnące ceny elektroniki. Aż 52 proc. respondentów (22 proc. "zdecydowanie tak” oraz 30 proc. "raczej tak”) deklaruje, że odczuwa wzrost cen sprzętu elektronicznego. Jednocześnie niemal co czwarta osoba (24 proc.) nie ma jednoznacznej opinii w tej kwestii, co może wynikać z różnic w częstotliwości zakupów lub poziomie zainteresowania rynkiem elektroniki.

Odsetek osób, które nie zauważają wzrostu cen, wynosi łącznie 24 proc. (20 proc. "raczej nie” i 4 proc. "zdecydowanie nie”), co stanowi wyraźną mniejszość. Wyniki te wskazują, że wzrost cen elektroniki jest zjawiskiem powszechnie dostrzeganym społecznie.

Nie zawsze rezygnujemy z zakupu

Rosnące ceny mają realny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Blisko jedna trzecia badanych (29 proc.) przyznaje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zrezygnowała z zakupu nowego sprzętu elektronicznego z powodu jego ceny.

Jednocześnie niemal połowa respondentów (49 proc.) deklaruje, że nie zrezygnowała z takich zakupów, co może świadczyć o nadal wysokim znaczeniu elektroniki w codziennym życiu oraz o konieczności wymiany sprzętu niezależnie od kosztów.

Warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć” (22 proc.), który może sugerować niepewność konsumentów lub brak jednoznacznej refleksji nad wpływem cen na ich decyzje zakupowe.

Producenci muszą zmienić podejście

Najbardziej jednoznaczne wyniki dotyczą oceny transparentności producentów w zakresie informowania o przyczynach podwyżek cen. Aż 64 proc. respondentów (34 proc. "raczej nie” oraz 30 proc. "zdecydowanie nie”) uważa, że producenci nie komunikują jasno, z czego wynikają wzrosty cen sprzętu elektronicznego.

Jedynie 15 proc. badanych dostrzega taką komunikację (5 proc. "zdecydowanie tak” i 10 proc. "raczej tak”), co wskazuje na wyraźny deficyt zaufania i przejrzystości w relacji producent–konsument.

Znaczący odsetek osób niezdecydowanych (21 proc.) może oznaczać brak kontaktu z komunikacją producentów lub jej niewystarczającą widoczność.

Jakie wnioski?

Zebrane dane wskazują, że rosnące ceny elektroniki są zjawiskiem powszechnie odczuwanym przez Polaków i mają istotny wpływ na ich zachowania zakupowe. Choć nie wszyscy konsumenci rezygnują z zakupu sprzętu, to wyraźna część społeczeństwa ogranicza wydatki w tym obszarze.

Jednocześnie wyniki badania ujawniają poważny problem w zakresie komunikacji producentów – większość respondentów nie ma poczucia, że przyczyny podwyżek cen są w sposób jasny i przejrzysty wyjaśniane. Może to prowadzić do spadku zaufania oraz negatywnego postrzegania rynku elektroniki.

W konsekwencji rosnące ceny nie tylko wpływają na portfele konsumentów, ale również kształtują ich postawy, oczekiwania oraz relacje z markami technologicznymi.

foto na wejście: Adobe Stock