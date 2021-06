Jeśli oglądaliście film Aquaman i z niecierpliwością wyczekujecie drugiej części, to mamy dla Was dobre wieści. Właśnie rozpoczęły się prace nad sequelem!

Rozpoczęły się prace nad produkcją Aquaman 2

Zdjęcia do filmu Aquaman 2 oficjalnie się rozpoczęły. Reżyser James Wan podzielił się z nami na Instagramie zdjęciem z planu. W zaśnieżonej jaskini znajduje się filmowy klaps wraz z podpisem "Day One". Nadchodzący sequel nosi tytuł Aquaman and the Lost Kingdom. Prawdopodobnie premiera odbędzie się 16 grudnia 2022 roku. Jak donoszą plotki, możliwe że w tej części zobaczymy więcej charakterystycznych dla Jamesa Wan’a cech horroru. Film będzie pełen napięcia i akcji. Zdjęcie z planu możecie zobaczyć poniżej.

Arthur Curry powraca do głębin morza

Oczywiście, Jason Momoa powraca jako Arthur Curry/Aquaman zaraz obok Amber Heard jako Mera. Patrick Wilson, który pracował z Wanem przy pierwszym Aquamanie, a także przy filmach Insidious i Conjuring, powróci jako główny antagonista pierwszego filmu - Orm. Pojawi się również Yahya Abdul Mateen II w roli Black Manty. Najnowszym nabytkiem w obsadzie jest Pilou Asbæek (Euron Greyjoy) z Game of Thrones. Event FanDome odbędzie się 16 października tego roku i bardzo prawdopodobne, że właśnie tam zobaczymy zwiastun Aquaman 2.

Czekacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GameSpot, Instagram