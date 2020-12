Testujemy chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420 – to topowy zestaw chłodzenia wodnego (AiO) dla procesorów, który powinien spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Jak jest w rzeczywistości?

Najlepsze chłodzenie dla procesora? Wielu wskazałoby tutaj zestawy Arctic Liquid Freezer II. My też zaliczamy się do tego grona - mieliśmy okazję sprawdzić model Liquid Freezer II 280 i sprzęt rzeczywiście zrobił na nas bardzo dobre wrażenie.

Ostatnio w ofercie producenta pojawił się nowy, większy zestaw – model Arctic Liquid Freezer II w rozmiarze 420 mm. Informacja o pojawieniu się chłodzenia spotkała się z tak dużym zainteresowaniem z Waszej strony, że… postanowiliśmy je sprawdzić osobiście.

Porównanie chłodzeń Arctic Liquid Freezer II

Nim jednak przejdziemy do nowego modelu, warto jeszcze powiedzieć kilka słów o całej serii Liquid Freezer II – w ofercie producenta znajdziemy już pięć modeli: 120, 240, 280, 360 i 420.

Liquid Freezer II 420 Blok wodny Miedziany Wymiary bloku wodnego 98 x 78 x 53 mm Obroty pompki 800 - 2000 RPM Wentylator VRM 40 mm Obroty wentylatora VRM 1000 - 3000 RPM Węże 350 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm Chłodnica Aluminiowa Wymiary chłodnicy 157 x 120 x 38 mm 277 x 120 x 38 mm 317 x 138 x 38 mm 398 x 120 x 38 mm 458 x 138 x 38 mm Wentylatory 1x P12 PWM (120 mm) 2x P12 PWM (120 mm) 2x P14 PWM (140 mm) 3x P12 PWM (120 mm) 3x P14 PWM (140 mm) Obroty wentylatora 200 - 1800 RPM 200 - 1800 RPM 200 - 1700 RPM 200 - 1800 RPM 200 - 1700 RPM Generowany hałas 0,3 sona Wydajność wentylatora 56,3 CFM / 95,65 m³/h 56,3 CFM / 95,65 m³/h 72,8 CFM /123,76 m³/h 56,3 CFM / 95,65 m³/h 72,8 CFM /123,76 m³/h Dodatkowe » pasta termoprzewodząca Arctic MX-4 (0,8 g) Kompatybilność » AMD: AM4 / AM3(+)

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 Waga zestawu 932 g 1191 g 1572 g 1687 g 1977 g Cena 320 zł 440 zł 450 zł 500 zł 600 zł

Wszystkie bazują na tej samej konstrukcji, ale różnią się wielkością chłodnicy i wentylatorami (w najmniejszym zastosowano też krótsze węże), co oczywiście ma przełożenie na wydajność odprowadzania ciepła.

Nowy model - Arctic Liquid Freezer II 420 to największy i (teoretycznie) najwydajniejszy przedstawiciel serii. Na rynku nie ma zbyt wielu aż tak dużych zestawów, ale jego cena wbrew pozorom nie jest aż tak wysoka (ta kształtuje się mniej więcej na poziomie około 600 złotych).

Chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420

Chłodzenie Liquid Freezer II 420 korzysta z autorskiej konstrukcji, którą możecie kojarzyć z mniejszego zestawu Liquid Freezer II 280 – mamy tutaj do czynienia z miedzianym blokiem wodnym i specjalną pompką (producent chwali się, że została ona zoptymalizowana pod kątem dobrej lepszej wydajności i niskiego poziomu generowanego hałasu).

Nie jest to jednak zwykła blokopompka, jaką można spotkać z popularnych zestawach AiO. Producent zainstalował na obudowie jeszcze niewielki, 40-milimetrowy wentylator, który wspomaga cyrkulację powietrza w okolicach sekcji zasilania płyty głównej, co ma wpływać na jej niższe temperatury. Czy tak będzie w rzeczywistości? Sprawdzimy to podczas testów.

Ciepło z procesora jest odprowadzane do aluminiowej chłodnicy – zastosowano tutaj 45-centymetrowe wężyki z materiału EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy), który zapobiega parowaniu czynnika chłodniczego. Na zewnątrz zastosowano nylonowy oplot.

Testowany model wykorzystuje potężną chłodnicę w rozmiarze 420 mm (co istotne, jest to konstrukcja o profilu 38 mm, więc grubsza niż w przypadku większości chłodzeń AiO). Powierzchnia rozpraszania ciepła jest ogromna, co dobrze wróży wydajności chłodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że taki radiator zmieści się tylko do największych obudów.

Na chłodnicy zainstalowano trzy 140-milimetrowe wentylatory Arctic P14 PWM – to wysokociśnieniowe modele, które korzystają z dynamicznego łożyska olejowego. Obroty „śmigiełek” można regulować w zakresie 200 – 1700 RPM. Według specyfikacji, maksymalny przepływ powietrza wynosi po 72,8 CFM, a hałas nie przekracza 0,3 sona.

Montaż chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 420

Liquid Freezer II 420 pasuje prawie do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD (wyjątkiem są gniazda AMD TR4/sTRX4).

W zestawie otrzymujemy wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz małą saszetkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX-4, która powinna wystarczyć na 1-2 aplikacje. Szkoda, że producent nie pokusił się o dodanie większej porcji pasty, bo przy modernizacji sprzętu trzeba będzie ją dokupić.

Montaż chłodzenia nie jest skomplikowany. Instrukcję znajdziemy na stronie producenta (nie jest dodawana w zestawie), a w razie problemów można wspomóc się filmikami instruktażowymi.

Instalacja właściwie sprowadza się do kilku kroków: przymocowania stelaża do płyty głównej, przykręcenia belek do bloku wodnego, posmarowania procesora pastą termoprzewodzącą i przykręcenia bloku do stelaża na płycie głównej. Następnie należy przykręcić chłodnicę do obudowy. Nie powinno być problemów z długością węży, ale są one dosyć sztywne, więc trudno będzie ułożyć je w obudowie.

Nowe wersje chłodzeń Liquid Freezer II zawierają ulepszone zapinki AMD, które pozwalają na przesunięcie bloku wodnego względem procesora (teoretycznie ma to się przełożyć na lepsze odprowadzanie ciepła z układów korzystających z budowy na bazie kilku chipletów). W naszym przypadku pojawiły się jednak problemy z kompatybilnością, bo belka montażowa minimalnie zawadzała o radiator dla gniazda M.2 na płycie głównej ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi).

Chłodzenie zostało tak skonstruowane, że wymaga podłączenia tylko jednej wtyczki do płyty głównej (wentylatory i pompkę podłączono do rozgałęziacza, a przewody poprowadzono pod oplotem węży, więc unikniemy plątaniny kabelków). Warto jednak zaznaczyć, że zestaw wymaga zastosowania gniazda o większej obciążalności (całość może pobrać nawet 7 W).

Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 420

Testy zestawu Arctic Liquid Freezer II 420 przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900X, który działał w dwóch trybach - standardowym i ekstremalnym (po podkręcaniu do 4,2 GHz przy napięciu zasilającym 1,375 V).

Jak wypada Arctic Liquid Freezer II 420? Żeby ukazać jego osiągi, zestaw porównaliśmy do średniej klasy chłodzenia powietrznego (SilentiumPC Fortis 3 HE1425) oraz chłodzenia wodnego AiO z chłodnicą 280 mm (be quiet! Silent Loop 280). Za kontrolę obrotów odpowiadała płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi).

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 23 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 50 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900X: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 37 dB) 46

8 be quiet! Silent Loop 280

(max. 38 dB) 49

8 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 40 dB) 56

7

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 37 dB) 12

5 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 40 dB) 13

5 be quiet! Silent Loop 280

(max. 38 dB) 25

13

Ryzen 9 3900X pracujący ze standardowymi zegarami nie był specjalnym wyzwaniem dla chłodzeń. Warto jednak zaznaczyć, że na testowanym modelu uzyskaliśmy najniższe temepratury zarówno procesora jak i sekcji zasilania.

AMD Ryzen 9 3900X OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 41 dB) 67

8 be quiet! Silent Loop 280

(max. 45 dB) 75

8 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 40 dB) 86

8

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 40 dB) 19

7 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 41 dB) 20

6 be quiet! Silent Loop 280

(max. 45 dB) 34

15

Dużo ciekawiej wygląda sytuacja po mocnym podkręceniu procesora. Standardowy cooler nie poradził sobie ze schłodzeniem układu (temperatury dochodziły do 109 stopni Celsjusza!). Dużo lepiej wypadły chłodzenia wodne, przy czym Liquid Freezer II 420 zapewnił tutaj wyraźnie niższe temperatury zarówno procesora jak i sekcji zasilania. Do tego był całkiem cichy.

Arctic Liquid Freezer II 420 - chłodzenie dla największych hardkorów

Co tu dużo mówić, Arctic ponownie odwalił kawał dobrej roboty. Już model Liquid Freezer II 280 zrobił na nas pozytywne wrażenie, ale większa konstrukcja podniosła poprzeczkę jeszcze wyżej. Warto jednak podkreślić, że nie jest to propozycja dla szerokiego grona odbiorców – to sprzęt dla najbardziej wymagających klientów, którzy nie uznają kompromisów.

Liquid Freezer II 420 to zestaw chłodzenia cieczą, który różni się od standardowych modeli AiO. Podobnie jak w mniejszym modelu, producent zastosował innowacyjną blokopompkę z dodatkowym nawiewem. Głównym atutem jest jednak gruba, potężna chłodnica, na której zainstalowano trzy 140-milimetrowe wentylatory (co ważne, wszystko jest podłączane do jednego gniazdka na płycie głównej).

Budowa chłodzenia oczywiście ma wpływ na osiągi. Konstrukcja oferuje rewelacyjną wydajność i cechuje się cichą pracą, ale jej potencjał uwidacznia się przy gorętszych i/lub dodatkowo podkręconych procesorach. Liquid Freezer II ma jeszcze jedną przewagę nad konwencjonalnymi AiO - zestaw pozwala też schłodzić sekcję zasilania płyty głównej, co może mieć znaczenie właśnie podczas overclockingu CPU.

Nowy model nie jest jednak tak uniwersalny, jak 240-, 280- czy nawet 360-milimetrowe zestawy - 420-milimetrowe chłodzenie zmieści się tylko do największych obudów, co na pewno zmniejsza grono zainteresowanych nowym modelem. Na pochwałę zasługuje prosty montaż, aczkolwiek zastosowane węże są dosyć sztywne. Jedyne czego nam brakuje to kompatybilności z podstawkami AMD TR4/sTRX4 pod procesory Ryzen Threadripper – sądzimy, że LFII z ogromną chłodnicą sprawdziłby się tutaj idealnie. Aha, no i przydałaby się większa porcja pasty termoprzewodzącej.

Pewnie pomyśleliście, że Arctic Liquid Freezer II 420 kosztuje niebotyczną ilość pieniędzy? Cóż, na rynku nie ma zbyt wielu AiO w rozmiarze 420 mm. Tutaj czeka nas kolejne zaskoczenie, bo zestaw został wyceniony na 600 złotych – to stosunkowo nieduża kwota, bo w podobnej cenie można znaleźć 280- lub 360-milimetrowe modele. Jeżeli poszukujecie topowego AiO (i taki kolos zmieści Wam się do obudowy), nie ma nad czym się zastanawiać – bierzcie LFII 420.

Arctic Liquid Freezer II 420 - ocena końcowa:

rewelacyjna wydajność

dodatkowy nawiew na sekcję zasilania

kompatybilność z większością obecnych procesorów

prosty montaż

całe chłodzenie korzysta z jednego złącza dla wentylatora

stosunkowo niska cena



niekompatybilne z podstawkami AMD TR4 i sTRX4

dosyć sztywne węże

wymaga złącza o dużej obciążalności

przydałaby się większa porcja pasty termoprzewodzącej

94% 4,7/5

