Apple odpowiada na krytykę. iOS 26 z wyczekiwanymi zmianami

Apple wydał system iOS 26 w wersji Beta 2. Wystarczyło kilka drobnych zmian, by interfejs się czytelniejszy.

iOS 26 wprowadza nowy interfejs Liquid Glass. Zgodnie z nazwą, nowa stylistyka pełna jest przezroczystych elementów imitujących szkło, ale problem w tym, że przezroczystość jest wrogiem czytelności.

Wielu użytkowników testowej wersji oprogramowania skarżyło się na to, że wirtualne przyciski i panele mają tendencję do wizualnego zlewania się z tłem, co utrudnia obsługę telefonu. Apple nie pozostał jednak głuchy na tę krytykę.

iOS 26 Beta 2 z drobnymi zmianami w interfejsie. Jest czytelnie(j)

W iOS 26 Beta 2 projektanci zwiększyli siłę rozmycia i przyciemnienia tła w kluczowych elementach interfejsu. Ponadto efekt oszronienia wirtualnych przycisków jest teraz intensywniejszy, co pozytywnie wpłynęło na ogólną czytelność.

Tak centrum sterowania wygląda teraz na tle pulpitu:

iOS 26 Beta 2 (po lewej) i Beta 1 (po prawej)

… a tak na tle strony internetowej:

iOS 26 Beta 2 (po lewej) i Beta 1 (po prawej)

Zmiany zaszły także wewnątrz aplikacji. Panele imitujące szkło w iOS 26 Beta 2 są teraz jaśniejsze i mają wyraźne zarysowane kontury, co wizualnie odcina je od reszty interfejsu.

Apple Music w iOS 26 Beta 2 (po lewej) i Beta 1 (po prawej)

Problemy z czytelnością nie zostały jednak zażegnane całkowicie. Przykładowo panel powiadomień wciąż nie wywołuje żadnego rozmycia aż do momentu pełnego rozwinięcia, co utrudnia rzucanie okiem na notyfikacje.

iOS 26 Beta 2 (po lewej) i Beta 1 (po prawej)

Apple przynajmniej zdaje się być jednak świadomy problemów i wykonał choć kilka kroków w dobrą stronę. Premiera finalnej wersji iOS 26 spodziewana jest we wrześniu, więc czasu na dalsze szlify jest dużo.