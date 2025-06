Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE to frytkownica beztłuszczowa, która w zwartej, charakterystycznej dla producenta formie, oferuje naprawdę wiele, wychodząc poza ograniczenia podobnych urządzeń, o czym świadczyć może np. funkcja gotowania na parze.

Rynek frytownic beztłuszczowych ewoluował, przekształcając te urządzenia z innowacyjnych nowinek w stałe elementy wyposażenia wielu kuchni, często zastępujące tradycyjne piekarniki. Z własnego doświadczenia wiem, że mój piekarnik “odpalany” jest od wielkiego dzwonu, od święta dosłownie, gdyż codzienne obiady przygotowuję właśnie we frytkownicy beztłuszczowej.

W obliczu tej dojrzałości rynkowej, testowanie modelu Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE nie miało na celu poszukiwania rewolucyjnych rozwiązań, lecz potwierdzenie pozycji firmy Panasonic jako lidera, który konsekwentnie wyznacza standardy w segmencie frytownic beztłuszczowych - i to mimo tego, że urządzenie, o którym tu mowa nie jest modelem topowym, a raczej przedstawicielem segmentu najczęściej goszczącego w polskich domach.

Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE na wideo

Funkcjonalność i estetyka Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE

Co można powiedzieć o designie testowanego air fryera? Cóż, urządzenie wyróżnia się wyważoną estetyką. Matowe odcienie szarości i czerni, w połączeniu z przyjemnymi zaokrągleniami, tworzą minimalistyczny, lecz elegancki design. Praktyczne okienko w pojemniku umożliwia obserwację procesu gotowania, z opcją włączania lub wyłączania oświetlenia LED. Ergonomicznie wyprofilowana rączka oraz estetyczne ikony predefiniowanych trybów pracy dopełniają całości. Należy jednak odnotować drobne niedociągnięcia: ikony mogłyby być bardziej widoczne w jasnym otoczeniu, a górny panel wydaje się podatny na zarysowania. Osobiście go nie zarysowałem, ale przy dłuższym użytkowaniu dopuszczam taką ewentualność. Niemniej, ogólne wrażenie estetyczne jest spójne z koncepcją funkcjonalnego minimalizmu.

Design designem, ale kluczowe znaczenie mają jednak możliwości urządzenia, prawda? Frytownica oferuje 11 predefiniowanych trybów pracy, aktywowanych za pomocą intuicyjnych ikon na panelu. Dostępne programy obejmują przygotowanie: frytek, kurczaka, tostów, owoców morza, steków, klopsików, warzyw, ziemniaków, pizzy, ciasta i suszonych owoców. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość manualnej regulacji czasu (od 1 do 60 minut) oraz temperatury (od 80 do 200 °C), co zapewnia pełną kontrolę nad procesem przygotowania potraw.

Frytownica została wyposażona w górną i dolną grzałkę oraz wydajny wentylator. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zaś zintegrowany z obudową pojemnik na wodę o pojemności 130 ml, który umożliwia niejako funkcję gotowania na parze. Urządzenie wtryskuje wodę do komory podczas pracy, co znacząco poprawia soczystość potraw i efektywność przewodzenia ciepła. Tryb pary można aktywować ręcznie dedykowanym przyciskiem. Dodam jeszcze, że misa ma pojemność 5 litrów, kratka na spodzie jest pokryta teflonem i można ją bezpiecznie myć w zmywarce, co znacząco ułatwia czyszczenie. Urządzenie pracuje z mocą 1450 W.

Wrażenia z użytkowania i gotowania

Testy przeprowadzone w studiu, które oglądać możecie na nagraniu, choć ograniczone warunkami, potwierdziły skuteczność i wszechstronność urządzenia. Użyte produkty, a konkretniej to przygotowane potrawy, choć paczkowane i wyprodukowane z myślą właśnie o odgrzewaniu, smakowały doskonale, a przynajmniej tak dobrze, jak smakować mogą choćby gotowe, upieczone ziemniaki w paprykowej zalewie.

Testując sprzęt w domu, przed nagraniami, byłem za to szczerze zaskoczony tym, jak wiele zmienia w pieczeniu pewnych konkretnych rzeczy, czy tam przygotowywaniu konkretnych potraw, dodatek wody, a konkretnie pary wodnej. Bez dwóch zdać, funkcja gotowania na parze w Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE stanowi dla mnie prawdziwą innowację. Wtrysk wody do komory podczas pieczenia znacząco poprawia soczystość potraw, zwłaszcza mięs, podnosząc walory smakowe na wyższy poziom. Klasycznie, piekąc powiedzmy pierś kurczaka we własnej frytkownicy beztłuszczowej, wlewam pod kratkę nieco wody, by nie przesuszyć mięsa. Tu urządzenie dba o to za mnie, co zwyczajnie trzeba docenić.

Poza innowacyjną funkcją pary, Panasonic Air Fryer NF-CC500 spełnia wszystkie oczekiwania wobec nowoczesnej frytownicy beztłuszczowej. Jest urządzeniem intuicyjnym i łatwym w obsłudze - również dzięki 11 predefiniowanym programom i 5 dodatkowym przyciskom funkcyjnym. Łatwość czyszczenia oraz rozsądna pojemność 5 litrów sprawiają, że urządzenie jest praktyczne w codziennym użytkowaniu, umożliwiając przygotowanie obiadu dla kilku osób bez zajmowania nadmiernej przestrzeni w kuchni. Jasne, dwudaniowego obiadu dla rodziny 2+2 nie przygotujemy, ale chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę, prawda?

Czy Panasonic nadal wyznacza trendy?

Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE jest wyjątkowo udanym urządzeniem, które skutecznie potwierdza pozycję firmy jako lidera w swojej branży. Jest to produkt, który z powodzeniem konkuruje cenowo z popularnymi na rynku frytkownicami marketowych marek, jednocześnie oferując nieco lepszą obsługę, jakość wykonania oraz powtarzalność pracy. Zaznaczę też, że zintegrowany pojemnik na wodę, poprzez generowanie pary podczas gotowania, przenosi to urządzenie na zupełnie nowy poziom. Niewielki z pozoru dodatek, bonus wręcz, radykalnie poprawia jakość przygotowywanych potraw - zwłaszcza mięs, które naprawdę zaskakują soczystością.

W cenie romansującej z kwotą 400 zł Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE to mocny zawodnik i sprzęt, którego zwyczajnie trudno nie polecić. Ujmę to tak: testowana frytkownica to wzór, uznajmy nawet, że matryca nowoczesnej frytownicy beztłuszczowej z tańszego segmentu entry level, jak to się ładnie mawia po angielsku.

Plusy

atrakcyjna cena

prosta obsługa

dużo predefiniowanych trybów pracy

para wodna wykorzystywana podczas gotowania

pojemna 5-litrowa misa

łatwa w czyszczeniu

Minusy

niezbyt jasne podświetlenie ikon trybów

górny panel podatny na zarysowania

Ocena Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE 94% 4.7/5