Samsung podał datę premiery nowych urządzeń. Szykujcie się na wysyp nowości

Samsung zaprasza na letnie wydarzenie Galaxy Unpacked. Oczekuje się, że tego dnia firma zaprezentuje przynajmniej sześć nowych produktów, o których już teraz wiadomo całkiem sporo.

Nadchodzącą premierę zaplanowano na 9 lipca i będzie można śledzić ją na żywo od 16:00 czasu polskiego. Na tę datę już wcześniej wskazywały liczne przecieki.

Slogan promujący lipcowe Galaxy Unpacked to "Ultra Unfolds", co jasno wskazuje na to, że gwoździem programu będą nowe składane smartfony. Nie są to jednak jedyne oczekiwane nowości.

Nadchodzą Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 i Z Flip 7 FE

Pierwsze materiały promocyjne skupiają się na modelu Galaxy Z Fold 7, który ma otrzymać mocno odchudzoną obudowę. Z przecieków wynika, że smartfon zostanie uzbrojony w ekran zewnętrzny 6,5 cala, składany 8,2 cala, Snapdragona 8 Elite, potrójny aparat z matrycą 200 Mpix oraz baterię 4400 mAh.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (fot. Android Headlines)

Foldowi towarzyszyć ma mniejszy Galaxy Z Flip 7 w formie klapki, który najpewniej będzie pierwszym smartfonem z czipem Exynos 2500. Ze zdjęć, które trafiły do sieci, wynika, że on także otrzyma odchudzoną obudowę, a ponadto jego ekran zewnętrzny zostanie znacznie powiększony. Takie wzornictwo nasuwa skojarzenia ze smartfonami z linii Motorola razr.

Samsung Galaxy Z Flip 7 (fot. @evleaks)

Do oferty po raz pierwszy dołączyć ma składany smartfon w wersji Fan Edition, który - zgodnie z założeniami tej serii - powinien być przystępniejszy cenowo. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ma odziedziczyć obudowę po modelu Z Flip 5 z 2023 roku.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (fot. @evleaks)

Zegarki Samsung Galaxy Watch 8 z nowym wzornictwem

Wszystko wskazuje na to, że cała linia Galaxy Watch 8 otrzyma wzornictwo “squircle” zapoczątkowane przez ubiegłoroczny model Galaxy Watch Ultra. Nadchodzące zegarki mają mieć okrągłe ekrany, ale zamknięte w kwadratowych kopertach z zaokrąglonymi rogami.

Tegoroczna seria ma objąć podstawowy model Galaxy Watch 8 z ramką reagującą na dotyk, wersję Galaxy Watch 8 Classic z fizycznie obracanym pierścieniem i dodatkowym przyciskiem oraz topowy wariant Galaxy Watch 8 Ultra ze wzmocnioną obudową z tytanu i większą baterią.

Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic i Watch 8 Ultra (fot. @evleaks)

A co z podwójnie składanym smartfonem?

Od kilku tygodni w branży huczy od plotek jakoby Samsung szykował podwójnie składany smartfon, stanowiący bezpośrednią konkurencję dla Huaweia Mate XT. Urządzenie ma wykorzystywać autorski ekran typu Samsung Flex G, składany z dwóch stron do środka.

Samsung Flex G

Jak dotąd nie wyciekły jednak zdjęcia promocyjne gotowego urządzenia, co stawia lipcową premierę pod znakiem zapytania. W ostatnim czasie Samsung lubuje się jednak w kończeniu swoich imprez krótkimi zajawkami nadchodzących produktów, więc niewykluczone, że podwójnie składany smartfon doczeka się jakiegoś teasera.