POCO F7 już w Polsce. Wszystko, co musisz wiedzieć

Premiera POCO F7 – smartfon już dostępny w Polsce w dwóch wariantach. Procesor Snapdragon 8s Gen 4, potężna bateria, solidny system kamer i nie tylko. Czym charakteryzuje się nowy model i ile kosztuje?

Już jest. POCO F7 trafia na polski rynek w dwóch wariantach pamięci – 12+256GB oraz 12+512GB. Modele są już dostępne w sprzedaży, więc warto przyjrzeć się ich możliwościom. Oto najważniejsze informacje wraz z ceną.

Wydajność

POCO F7 wyposażono w układ Snapdragon 8s Gen 4, który oferuje wyższą wydajność dzięki architekturze wielordzeniowego procesora. W teście AnTuTu smartfon uzyskał wynik 1 084 535 punktów, co stanowi 30 proc. poprawę w porównaniu do poprzedniej generacji.

Na pokładzie znajduje się zaawansowany system chłodzenia 6000 mm 3D Dual-Channel IceLoop, który zapewnia najwydajniejszy obieg cieplny wśród wszystkich urządzeń tej marki. Smartfon dysponuje również największą baterią w historii POCO – 6500 mAh, z technologią ładowania 90W HyperCharge, umożliwiającą naładowanie urządzenia od 0 do 80 proc. w zaledwie 30 minut.

Zadbano o ładowanie zwrotne o mocy 22,5 W, umożliwiając tym samym łatwe udostępnianie energii innym urządzeniom, w tym Xiaomi. Funkcja WildBoost Optimization 4.0 poprawia doświadczenia płynące z gier mobilnych, oferując wsparcie dla rozdzielczości do 1,5k oraz nawet do 120 klatek na sekundę.

Idąc dalej, POCO F7 wyposażony jest w tuner sygnału Surge T1s, który poprawia wydajność sieci komórkowej oraz stabilność połączeń Wi-Fi i Bluetooth, zapewniając niezawodne łączenie, szczególnie podczas intensywnych rozgrywek online. Urządzenie działa na systemie Xiaomi HyperOS 2.

Wyświetlacz

Znajduje się tutaj 6,83-calowy wyświetlacz 1.5K o ultrajaskrawej jasności, osiągający szczytową wartość 3200 nitów, co zapewnia doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Dodatkowo, technologia POCO Sunlight Display 4.0 poprawia kontrast w czasie rzeczywistym.

POCO F7 posiada certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free oraz TÜV Rheinland Circadian Friendly. Co to w praktyce oznacza? Redukują one zmęczenie oczu nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Ekran dostosowuje się do różnych warunków, oferując przyciemnianie PWM 3840 Hz, wyświetlacz Wet Touch Display 2 oraz ultraresponsywną częstotliwość próbkowania dotykowego 2560 Hz, zapewniając płynność i komfort użytkowania.

Design

POCO F7 charakteryzuje się opływowym kształtem, elegancką ramką wykonaną z aluminium metodą CNC oraz szklaną tylną obudową, co nadaje mu nowoczesny i stylowy wygląd.

Stosunek ekranu do obudowy wynosi 94,23%. Ergonomiczne, zaokrąglone rogi zapewniają pewny chwyt urządzenia. Charakterystycznym elementem designu jest złota linia dzieląca tylną konstrukcję na dwa panele. Model POCO F7 Cyber Silver wyróżnia się mechaniczną nakładką oraz widocznym logo Snapdragon na tylnym panelu. Smartfon jest odporny na kurz i wodę – standard IP68.

System kamer

POCO F7 wyposażono w 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX882 z OIS, który zapewnia wysoką jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Funkcje takie jak UltraSnap i Live Photo poprawiają wrażenia z fotografowania, umożliwiając rejestrowanie szybkości, głębi i ruchu w uchwyconych obrazach.

Jeśli chodzi o fotografię portretową, POCO F7 oferuje wszechstronne ogniskowe 26 mm, 35 mm i 52 mm, które w połączeniu z funkcją światła punktowego umożliwiają uzyskanie efektu miękkiego, malowniczego rozmycia tła. Nie brakuje też nowych funkcji: dzięki AI Beautify możliwe jest sprawne i wygodne upiększanie zdjęcia.

Cena i dostępność

POCO F7 dostępny jest w trzech kolorach: czarnym (Black), srebrnym (Silver) i białym (White), w dwóch wersjach: 12+256 oraz 12+512 GB. Ceny prezentują się następująco: