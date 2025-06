Microsoft chce, byś mógł postawić Xboxa na szafce RTV lub wrzucić go do plecaka i zabrać w podróż. Następny przystanek? Twoja głowa. Oto "ekstremalnie limitowane" Meta Quest 3S Xbox Edition.

Microsoft konsekwentnie realizuje swoją politykę "wszystko jest Xboxem", więc nie zdziwcie się, jeśli któregoś dnia logo konsoli ujrzycie na lodówce. A, no tak, zapomniałem. Rdzeniem tej polityki jest oczywiście usługa chmurowa Xbox Cloud Gaming, która pozwala grać w ulubione gry na niemal dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, ale producent ostatnio coraz mocniej stawia także na hardware.

Dopiero co światło dzienne ujrzał ROG Xbox Ally, czyli przenośny komputer Asusa, promowany jako pierwszy mobilny Xbox. Teraz do oferty dołącza sprzęt stworzony we współpracy Metą.

Meta Quest 3S Xbox Edition oficjalnie

Urządzenie jest zmodyfikowaną wersją gogli Meta Quest 3S, które trafiły na rynek jesienią ubiegłego roku. W ramach współpracy Microsoft dorzuci od siebie:

czarną obudowę z zielonymi akcentami zamiast białej;

dopasowany kolorystycznie bezprzewodowy kontroler Xbox;

dopasowany kolorystycznie pasek Elite Strap;

preinstalowaną aplikację Xbox Cloud Gaming do grania w chmurze;

3-miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate.

Specyfikacja Meta Quest 3S Xbox Edition została odziedziczona po podstawowym wariancie, który ma:

dwa wyświetlacze LCD o rozdzielczości 1832 x 1920, odświeżaniu do 120 Hz i zagęszczeniu 20 punktów na stopień;

soczewki Fresnela w polem widzenia 96 stopni w poziomie i 90 stopni w pionie;

Snapdragona XR2 Gen 2;

8 GB pamięci RAM;

128 lub 256 GB pamięci na dane;

dwie kolorowe kamery 4 Mpix;

kontrolery Touch Plus;

baterię 4324 mAh.

Za pomocą Meta Quest 3S Xbox Edition można wyświetlić przed oczyma wirtualny ekran z możliwością uruchamianie z chmury gier znajdujących się w Game Passie.

Gogle Meta Quest 3S Xbox Edition są "ekstremalnie limitowane"

Gogle Meta Quest 3S Xbox Edition trafiły do sklepu Meta.com oraz popularnych sieciówek w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a i tam z ich zakupem może być ciężko. "Gdy znikną, znikną" - tłumaczy Meta na swojej stronie, określając dostępność nowych gogli jako “ekstremalnie ograniczoną”.

Wariant Meta Quest 3S Xbox Edition został wyceniony na 379,99 funta, czyli równowartość 1900 zł. Podstawowy model gogli bez kontrolera Xbox, paska Elite i Game Passa kosztuje 289,99 funta, czyli w przeliczeniu 1450 zł.

Xbox na głowie? Ja tę ideę kupuję. A w zasadzie już kupiłem

W grudniu 2023 Microsoft wypuścił na Meta Quest 3 oficjalną aplikację Xbox Cloud Gaming. Zainstalowałem ją na swoich goglach pierwszego dnia i do dziś używam jej regularnie. Ba - od tamtej pory nawet nie tknąłem swojego Xboxa Series S.

Gogle mieszanej rzeczywistości pozwalają "umieścić" wirtualny ekran w dowolnym miejscu i swobodnie modyfikować jego rozmiar. W połączeniu z graniem w chmurze sprawdza się to fenomenalnie. Po prostu uwielbiam leżeć wygodnie na łóżku i ogrywać ulubione gry na gigantycznym ekranie wyświetlonym na suficie. Na ten moment jest to dla mnie najwygodniejsza forma gamingu.

Aby grać w taki sposób póki co trzeba kupić gogle, oddzielnie dokupić kompatybilny kontroler i ręcznie zainstalować aplikacji Xbox, przez co raczej jest to rozwiązanie niszowe. Microsoft ma szansę to zmienić, bo gogle Meta Quest 3S Xbox Edition są promowane jako gotowy i kompletny zestaw do grania w chmurze.