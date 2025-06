NVIDIA po cichu wprowadziła do oferty kartę graficzną GeForce RTX 5050 – najsłabszy model z nowej generacji Blackwell dla komputerów stacjonarnych. Znamy już jej specyfikację oraz sugerowaną cenę.

Premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5050 nie powinna być zaskoczeniem – jej debiut zapowiadano już we wcześniejszych, nieoficjalnych przeciekach. Producent wprowadził ją do oferty bez większego rozgłosu, ale teraz możemy już przyjrzeć się jej dokładnej specyfikacji.

Specyfikacja GeForce RTX 5050

Jeśli śledzicie nasze newsy, specyfikacja karty GeForce RTX 5050 nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Model ten bazuje na układzie graficznym Blackwell GB207 i oferuje 2560 rdzeni CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 opartej na 128-bitowej magistrali – zastosowano tu więc starszy typ pamięci (wydajniejsze modele z serii RTX 5000 korzystają z układów GDDR7).

Pobór mocy oszacowano na 130 W, a karta wymaga podłączenia 8-pinowego złącza zasilania. To wartość nieco niższa niż w przypadku modelu GeForce RTX 5060, którego zapotrzebowanie na energię wynosi 150 W.

Model GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Układ graficzny Blackwell GB207 Blackwell GB206 Blackwell GB206 CUDA 2560 3840 4608 TMU 80 120 144 ROP 32 48 48 RT 20 (4. gen) 30 (4. gen) 36 (4. gen) Tensor 80 (5. gen) 120 (5. gen) 144 (5. gen) Taktowanie 2310/2570 MHz 2280/2497 MHz 2407/2572 MHz Pamięć wideo 8GB

GDDR6 128-bit 8GB

GDDR7 128-bit 8/16 GB

GDDR7 128-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 28 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci 320 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TDP 130 W 145 W 180 W Sugerowana cena 249 dol 299 dol 379/429 dol

Cena karty graficznej GeForce RTX 5050

Producent zapowiedział, że sklepowa premiera kart GeForce RTX 5050 nastąpi w drugiej połowie lipca. Cena została ustalona na poziomie 249 dolarów, co w Polsce powinno przełożyć się na około 1150–1200 zł za najtańsze wersje (do wariantów z lepszym chłodzeniem trzeba będzie trochę dopłacić). Mówimy zatem o poziomie zbliżonym do starego Radeona RX 7600 8 GB.

Producent na razie nie ujawnia szczegółowych informacji na temat możliwości karty, więc pozostaje poczekać na jej sklepową premierę i publikację niezależnych testów wydajności