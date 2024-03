Assassin’s Creed Red: rozgrywka, grafika, walka. Szczegóły gry

Assassin’s Creed Red najprawdopodobniej zadebiutuje w 2024 r. Czym Ubisoft chce zaskoczyć graczy? Jeśli z jakiegoś powodu postawiliście krzyżyk na tej serii gier, to wiedzcie, że najpewniej nadciąga nowa era Assassin’s Creed.

Nowy rok, nowy Assassin’s Creed? Coraz więcej znaków wskazuje na to, że owszem, w 2024 r. światło dzienne ma ujrzeć gra Assassin’s Creed Red, która swoim rozmachem rzekomo zawstydzi Assassin’s Creed Mirage. Mówi się, że Red to jedna z dwóch największych inwestycji Ubisoftu, jeśli chodzi o produkcje dla pojedynczego gracza.

Assassin's Creed Red - silnik, walka, skradanie

Tymczasem Tom Henderson na łamach Insider Gaming dzieli się wnioskami po obejrzeniu materiałów z Assassin's Creed Red. Po pierwsze: silnik. Prace nad nowymi odsłonami Assassin’s Creed mają opierać się na nowej, ujednoliconej wersji silnika nazwanej “Anvil Pipeline”. Co więcej, w przyszłości Assassin's Creed skorzysta z globalnego oświetlenia opartego na ray tracingu i wirtualnej geometrii, w tym Red.

Wiele wskazuje na to, że Assassin’s Creed Red nie będzie ugrzecznioną odsłoną serii. Tom Henderson widział grę w akcji i podkreśla, że owszem, walka była podobna do tej z Valhalli, “ale zawierała więcej krwi, w tym dekapitacje”. Bardzo ważną rolę odgrywa system skradania. Padło porównanie do Splinter Cell (“trochę podobnie do Splinter Cell, gracz może gasić pochodnie, chować się w wysokiej trawie i krzakach, a nawet leżeć na brzuchu, kiedy tylko chce”).

W nowym Assassin's Creed stworzysz własną kryjówkę

W Assassin’s Creed Red gracze będą mogli rozbudować własną osadę wraz z kryjówką. Budynki będzie można dostosować; gracze wybiorą nie tylko miejsce docelowe, ale i projekt dachu, czy układ wnętrza oraz miejsca, w których pojawi się broń i zbroja.

Tom Henderson po obejrzeniu specjalnych materiałów oznajmia, iż “ogólnie rzecz biorąc, seria Assassin's Creed robi gigantyczny postęp”. Kiedy właściwie Assassin's Creed Red trafi na rynek? Oficjalnych informacji brak, ale według przecieków globalna premiera Assassin's Creed Red odbędzie się w listopadzie 2024 r.

Źródło: Insider Gaming, zdjęcie otwarcia: Ubisoft