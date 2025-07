W Chinach rozegrano nietypowy mecz. Na boisku zmierzyły się roboty z AI

Mecz chińskich robotów humanoidalnych był widowiskiem, które z pewnością przyciągnęło uwagę fanów technologii. W rzeczywistości stanowił jednak przede wszystkim poligon doświadczalny dla konstruktorów.

Roboty humanoidalne powoli, ale konsekwentnie zaczynają pojawiać się w różnych dziedzinach życia – od laboratoriów badawczych po areny sportowe. Z biegiem czasu będzie ich coraz więcej. Już w sierpniu 2025 roku Chiny będą gospodarzem Światowych Igrzysk Robotów Humanoidalnych. Wydarzenie obejmie 11 dyscyplin, w tym gimnastykę, lekkoatletykę i piłkę nożną.

Mecz humanoidalnych robotów

Zapowiedzią igrzysk był nietypowy mecz piłkarski rozegrany w Pekinie. Jak opisuje NBC News, na boisku zmierzyły się dwie drużyny humanoidalnych robotów w formacie 3 na 3. Co istotne, każdy zespół działał całkowicie autonomicznie, sterowany wyłącznie przez sztuczną inteligencję – bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.

Roboty, przypominające wielkością dzieci, były wyposażone w zaawansowane czujniki wizyjne, dzięki którym potrafiły rozpoznać piłkę i poruszać się z pewną zwinnością. Zostały również zaprogramowane tak, aby samodzielnie podnosić się po upadku.

Mimo imponujących technologii, widowisko miało także zabawne momenty. Często dochodziło do powolnych karamboli, gdy roboty przewracały się na siebie, obrona wydawała się opcjonalna, a bramki pozostawały bez opieki. Niektóre maszyny przejmowały piłkę z precyzją, inne miały problem z utrzymaniem równowagi. Dwóch lub trzech zawodników musiało zostać „zniesionych z boiska” na specjalnych noszach.

W emocjonującym finale drużyna THU Robotics z Uniwersytetu Tsinghua pokonała zespół Mountain Sea z Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego 5:3, zdobywając mistrzostwo.

Sport to poligon doświadczalny dla robotów

Sport staje się dziś poligonem doświadczalnym dla robotów. Jak podkreśla Cheng Hao z Booster Robotics, turnieje takie jak niedawny mecz piłki nożnej pozwalają testować zarówno algorytmy, jak i systemy sterowania w realistycznych warunkach. To doświadczenie przyspiesza rozwój robotów, które w przyszłości znajdą zastosowanie w przemyśle, usługach czy opiece.

Chiński rynek robotyki rozwija się w imponującym tempie. Według danych Morgan Stanley, jego wartość ma wzrosnąć z 47 do 108 miliardów dolarów do 2028 roku, przy rocznym wzroście na poziomie 23%. Tak szybki rozwój wspiera silne zaangażowanie państwa w tzw. „ucieleśnioną AI”, czyli sztuczną inteligencję osadzoną w fizycznych robotach, co czyni Chiny liderem innowacji w tej dziedzinie.

Do 2050 roku w Chinach może funkcjonować ponad 300 milionów robotów humanoidalnych – znacznie więcej niż przewiduje się w USA (77 milionów). Będą one wykorzystywane głównie do prostych i powtarzalnych zadań, np. w fabrykach. Eksperci wskazują, że przewaga Chin w tej technologii może się dalej pogłębiać, zanim inne kraje zaczną doganiać lidera.

foto: Ng Han Guan / AP