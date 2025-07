Naukowcy zastosowali interfejs mózg-komputer. Chorzy mogą mówić

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis opracowali nowy interfejs mózg-komputer, który pozwala osobom z utratą mowy na prowadzenie rozmów na żywo. Nowa technologia potrafi niemal natychmiast przekształcać myśli na głos, bez zauważalnego opóźnienia.

Uczestnik badania, chory na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), miał wszczepione w mózg mikroelektrody, które rejestrują aktywność neuronów związanych z mówieniem. Komputer analizuje te sygnały i na ich podstawie tworzy sztuczny głos, który można usłyszeć przez głośnik.

Badania nad tym rozwiązaniem zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature i dają nadzieję tysiącom osób z zaburzeniami mowy.

Wcześniejsze interfejsy były gorsze

Naukowcy już wcześniej opracowali systemy mózg-komputer (BCI - brain-computer interface), jednak tłumaczyły one aktywność mózgu na tekst pisany, co przypominało powolne pisanie SMS-ów. Choć było to dużym postępem względem tradycyjnych urządzeń wspomagających komunikację, powodowało znaczne opóźnienia i utrudniało naturalną rozmowę.

Nowa technologia działa jak rozmowa telefoniczna — syntezuje głos natychmiast, dzięki czemu wymiana zdań jest płynna i dynamiczna.

Nowa technologia daje możliwość mówienia

Naukowcy podkreślają, że nowy system działa bardzo szybko — zaledwie w 0,025 sekundy od pojawienia się myśli o wypowiedzeniu słowa. Dzięki temu rozmowa przypomina naturalną wymianę zdań, a nie spowolnioną komunikację tekstową. Uczestnik mógł nawet zmieniać intonację, śpiewać krótkie melodie i zadawać pytania.

Syntezowany głos był na tyle zrozumiały, że słuchacze poprawnie rozpoznawali około 60% słów, co jest ogromną poprawą względem sytuacji bez użycia urządzenia. To duży krok w stronę przywrócenia pełnej komunikacji osobom, które nie mogą mówić.



Naukowcy zebrali dane, gdy uczestnik próbował wypowiedzieć zdania wyświetlane na ekranie komputera

Naukowcy chcą kontynuować badania

Naukowcy podkreślają, że głos to ważny element naszej tożsamości. Możliwość mówienia daje ludziom poczucie przynależności i swobodę w kontaktach z innymi. Ta technologia może zmienić życie wielu osób, które dziś są odcięte od świata z powodu paraliżu czy chorób neurologicznych.

Chociaż wyniki są obiecujące, badanie dotyczyło tylko jednej osoby, dlatego konieczne są dalsze testy na większej liczbie pacjentów. Naukowcy chcą sprawdzić, czy technologia zadziała również u osób z utratą mowy po udarze lub innych chorobach.