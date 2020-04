Wprawdzie wczorajsza zapowiedź Assassin’s Creed Valhalla przybrała oryginalna formułę, ale koniec końców twórcy nie zdradzili wiele. Dziś miało się to zmienić i w istocie tak się dzieje. Zaprezentowany został pierwszy, filmowy zwiastun Assassin’s Creed Valhalla, który ma nas wprowadzić w klimat gry.

A ten powinien wręcz wylewać się z monitorów i telewizorów, fabułę zdecydowano się osadzić w erze wikingów (dziewiąty rok naszej ery). Tak jak można było przypuszczać, będzie to bardzo brutalna opowieść. Skupi się na losach Eivora, zaciekłego wikińskiego łupieżcy, który dorastał pośród opowieści o bitwach i chwale.

Tłem przygotowywanego otwartego świata wikingów będą brutalne mroczne wieki Anglii. Mechanika rozgrywki ma wzbogacić się o nowe funkcje, takie jak najazdy, rozbudowę osady, przejmowanie władzy i rozszerzanie wpływów.

„Nie możemy się już doczekać, kiedy gracze przeżyją niesamowitą wikińską przygodę, która na nich czeka. Wcielenie się w Eivora pozwoli zakosztować życia wikińskiego najeźdźcy i przywódcy klanu. Gracze zmierzą się z wieloma wyzwaniami podczas budowy nowego domu, w samym środku walki o wpływy i kontrolę nad Anglią.” - Ashraf Ismail, dyrektor kreatywny Assassin’s Creed Valhalla

Zwiastun zdradza dwie niezwykle istotne kwestie. Przede wszystkim ujawnia, iż Assassin’s Creed Valhalla zadebiutuje pod koniec tego roku. Wiele osób może zainteresować przy tym informacja, iż gra będzie dostępna na obecnej oraz przyszłej generacji konsol Xbox oraz PlayStation. Listę platform docelowych uzupełnią oczywiście komputery z Windows (Epic Games Store i Ubisoft Store). Gra trafi również do usługi UPLAY+.

Już teraz ruszają zamówienia przedpremierowe. Przygotowano kilka edycji różniących się cenami i zawartością. Decydujący się na wcześniejsze zamówienia otrzymają bonus w postaci dodatkowej misji - Droga berserka.

Assassin’s Creed Valhalla rozwijany jest przez studio Ubisoft Montreal, które przygotowało wcześniej Assassin’s Creed IV Black Flag i Assassin’s Creed Origins. Skalę projektu pokazuje jest fakt, iż jest on współtworzony przez 14 innych ekip.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP