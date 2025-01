Ubisoft przybliża szczegóły Animus Hub – platformy scalającej gry z serii Assassin’s Creed. Premiera tuż za rogiem, więc warto wiedzieć, co obecność Animus Hub zmieni i jakich części serii dotyczy.

Co to jest Animus Hub? Jest to platforma, która będzie integrować najnowsze odsłony serii, lecz nie jest samodzielnym launcherem. Ubisoft zdradza, czego należy się spodziewać i kiedy premiera nowej platformy.

Animus Hub – najważniejsze informacje

Premiera Animus Hub odbędzie się 20 marca 2025 r. Właśnie tego dnia zadebiutuje Assassin’s Creed Shadows. Łatwo połączyć kropki: Animus Hub będzie w praktyce częścią Assassin’s Creed Shadows (dotyczy wszystkich platform). “Animus Hub jest w pełni zintegrowany z Assassin's Creed Shadows; nie jest samodzielnym launcherem i obecnie nie ma planów, aby uczynić go samodzielnym” – informuje Ubisoft.

Animus Hub będzie dostępny we wszystkich wersjach gry Assassin’s Creed Shadows, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S, Ubisoft+, Amazon Luna, Windows PC oraz Mac. Z poziomu tej platformy uruchomimy gry wydane po Assassin's Creed Origins, włącznie z wymienionym tytułem, o ile są zainstalowane w naszym systemie. Słowem: dostęp do innych gier z serii to funkcja Wspomnień w Animus Hub i jest to jedyna funkcja, która działa offline.

Darmowe nagrody w Animus Hub

Animus Hub ma więcej funkcji. Mowa o Projektach, Wymianie i Skarbcu. W Projektach znajdziemy Anomalie, czyli specjalne misje do wykonania w Assassin’s Creed Shadows. Ich wykonanie wiąże się z nagrodami. Do zdobycia będą też specjalne klucze (nie kupimy ich za prawdziwą walutę). Ubisoft zapewnia, że wszystkie nagrody będą darmowe.

Wszystkie nagrody dostępne w Animus Hub będą całkowicie bezpłatne i odblokowywane po prostu poprzez wykonywanie misji w grze. Gracze będą mieli również dostęp do regularnych aktualizacji treści i nowych misji bez dodatkowych kosztów - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Źródło: Ubisoft