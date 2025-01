Red Dead Redemption 2 uchodzi za jedną z najlepszych gier w historii, a nie brakuje graczy, którzy wprost nazywają ją numerem jeden. Wielokrotnie nagradzana produkcja nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy nowy rekord na platformie Steam.

Red Dead Redemption 2 to najwyższa gamingowa półka – ponad 175 nagród nie bierze się z powietrza. Do tej pory sprzedano ponad 65 mln egzemplarzy na całym świecie i będzie więcej. Zwłaszcza, że Rockstar Games raz na jakiś czas kusi promocjami.

Red Dead Redemption 2 tanio na Steamie

Otóż na platformie Steam trwa wyprzedaż Rockstar Games, co pozwala potencjalnie chętnym graczom zakupić między innymi Red Dead Redemption 2 w dużo niższej cenie. Zwykle tytuł kosztuje 249,90 zł, a do 6 lutego 2025 r. można zdobyć grę za 62,47 zł.

Echa tej wyprzedaży widać doskonale na stronie SteamDB. Otóż 26 stycznia padł nowy rekord frekwencyjny – aż 86717 zalogowanych jednocześnie graczy na samym Steamie to dowód na to, że Red Dead Redemption 2 nie starzeje się tak szybko. Taniej można kupić również pierwszą część gry, która to w 2024 r., czyli po czternastu latach, trafiła wreszcie na PC. Red Dead Redemption na Steamie kosztuje aktualnie 175,20 zł, zamiast 219 zł.

Gracze czekają na kolejny ruch Rockstar Games

Jedynie GTA 6 jest w stanie przyćmić sławę Red Dead Redemption 2. Problem polega na tym, że Rockstar Games ociąga się z ujawnieniem nowych informacji o nadchodzącej odsłonie, co popycha graczy w odmęty szalonych teorii.

Kiedy więc drugi zwiastun GTA 6? Możliwe, że ten materiał pojawi się na 5-6 miesięcy przed premierą gry – istnieje pewien schemat, którego Rockstar Games się trzyma. Biorąc pod uwagę, że premiera GTA 6 planowana jest na jesień 2025 r., drugi zwiastun powinien pojawić się niebawem, bez względu na jakiekolwiek fazy księżyca.

Źródło: Steam, SteamDB