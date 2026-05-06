Powrót na Karaiby nigdy nie wyglądał tak dobrze. Piracka legenda wraca w nowej odsłonie, która stawia na klimat, detale i świeże pomysły. Czy to remake, który wreszcie robi wszystko tak, jak powinien?

Legendarna przygoda Edwarda Kenwaya doczekała się odświeżenia, na które fani czekali od lat. Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced to pełnoprawny remake kultowej produkcji z 2013 r., przygotowany z myślą o nowoczesnych platformach. Tytuł zadebiutuje 9 lipca 2026 r. na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach PC (platformy Steam, Epic Games Store i Ubisoft Store).

Nowa technologia i oprawa audiowizualna

Już podstawowa wersja Assassin's Creed IV: Black Flag wyróżniała się niezłą grafiką (jak na swoje czasy). Nowa wersja gry została zbudowana od podstaw na najnowszej odsłonie silnika Anvil. Przejście na nową technologię pozwoliło twórcom wdrożyć rozwiązania, które wcześniej były poza zasięgiem. Wśród nich znalazły się ray tracing oraz system Dolby Atmos, które mają zwiększyć immersję podczas eksploracji dżungli i widowiskowych bitew morskich. Twórcy postawili również na dynamiczne systemy pogodowe oraz elementy otoczenia podatne na zniszczenie, co przekłada się na bardziej żywy i reagujący świat. Całość uzupełnia płynnie funkcjonujący otwarty świat obejmujący zarówno otwarte morza, jak i gęste tropikalne tereny.

Istotne zmiany zaszły także w samej rozgrywce. Jedną z najważniejszych informacji dla weteranów serii jest przeprojektowanie misji śledzenia, które w oryginale bywały uciążliwe. W nowej wersji mają być bardziej elastyczne i mniej frustrujące. Gracze zyskają możliwość kucania w dowolnym momencie, co wyraźnie wpłynie na mechaniki skradania. Usprawniono również walkę wręcz, wprowadzając nowe systemy parowania, a także zmodernizowano parkour i starcia na lądzie. Dodatkowo pojawi się opcja personalizacji interfejsu, dzięki której każdy dopasuje HUD do własnych preferencji.

Zobaczcie nowy gameplay z gry:

Nowa zawartość fabularna i brak multiplayer

Resynced to jednak nie tylko poprawki techniczne, ale także nowa zawartość fabularna. Twórcy rozbudowali historię Edwarda Kenwaya, dodając nowe wątki dla znanych postaci, takich jak Czarnobrody czy Stede Bonnet. W grze pojawi się również troje nowych oficerów, którzy dołączą do załogi Kawki w ramach głównego wątku. Na pokładzie znajdą się także zwierzęta oraz nowe szanty śpiewane przez piratów, co dodatkowo podkreśli klimat przygody. Dla miłośników robienia zrzutów ekranu przygotowano dedykowany tryb fotograficzny.

Pod względem technicznym produkcja została zaprojektowana jako doświadczenie w pełni jednoosobowe. Twórcy zrezygnowali z trybu wieloosobowego, aby skupić się na jakości kampanii. Po jednorazowym połączeniu z internetem i pobraniu niezbędnych plików w główną historię będzie można grać offline.

Wymagania Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced

Minimalne (1080p, Low, 30 FPS)

Procesor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB) / Intel Arc A580 (8 GB)

Pamięć RAM: 16 GB (dual-channel)

Dysk: 65 GB wolnego miejsca (SSD wymagany)

System operacyjny: Windows 10 (64-bit) / Windows 11

Zalecane (1080p, Medium, 60 FPS)

Procesor: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) / AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) / Intel Arc B580 (12 GB)

Pamięć RAM: 16 GB (dual-channel)

Dysk: 65 GB wolnego miejsca (SSD wymagany)

System operacyjny: Windows 10 (64-bit) / Windows 11

Wysokie (1440p, High, 60 FPS)

Procesor: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

Pamięć RAM: 16 GB (dual-channel)

Dysk: 65 GB wolnego miejsca (SSD wymagany)

System operacyjny: Windows 10 (64-bit) / Windows 11

Ultra wysokie (4K, Ultra, 60 FPS)

Procesor: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5700X3D

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 GB) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)

Pamięć RAM: 16 GB (dual-channel)

Dysk: 65 GB wolnego miejsca (SSD wymagany)

System operacyjny: Windows 10 (64-bit) / Windows 11

Kilka edycji do wyboru

Pod względem zawartości gra trafi na rynek w kilku wariantach, różniących się dodatkami oraz sposobem dystrybucji. Edycja standardowa obejmuje wyłącznie podstawową wersję gry i jest wyceniona na 249,90 zł. W jej skład wchodzi również bonus przedsprzedażowy, dostępny dla osób, które zdecydują się na wcześniejszy zakup.

Edycja Deluxe, kosztująca 289,90 zł, rozszerza podstawową zawartość o pakiet postaci "Mistrza Asasynów” oraz pakiet morski "Mistrza Asasynów”, a także zawiera bonus przedsprzedażowy. To propozycja dla graczy, którzy chcą od początku rozgrywki mieć dostęp do dodatkowych elementów kosmetycznych i zawartości inspirowanej pirackim stylem Edwarda Kenwaya. Alternatywą pozostaje subskrypcja Ubisoft+, w ramach której Edycja Deluxe będzie dostępna już w dniu premiery - abonament kosztuje 74,90 zł miesięcznie.

Najbardziej rozbudowanym wariantem wydania jest edycja kolekcjonerska Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced, skierowana do fanów serii i kolekcjonerów fizycznych gadżetów. W jej skład wchodzi pełna wersja gry oraz zestaw ekskluzywnych przedmiotów inspirowanych pirackim światem Edwarda Kenwaya.