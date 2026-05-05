Nowa funkcja w Spotify w Polsce. Fani decydują, co zagra Mata

Nie tylko słuchasz, ale współtworzysz. Spotify uruchamia w Polsce funkcję głosowania, dzięki której fani mogą realnie wpływać na koncerty. Na pierwszy ogień – Mata i występ na PGE Narodowym.

Dotąd relacja między artystą a słuchaczem w streamingu była dość prosta: twórca publikował, odbiorca słuchał. Teraz Spotify próbuje ten schemat przełamać. Nowa funkcja głosowania, która właśnie debiutuje w Polsce, ma zamienić bierne słuchanie w doświadczenie bardziej interaktywne.

Mechanizm jest prosty: artyści mogą zapraszać fanów do podejmowania decyzji bezpośrednio w aplikacji. Nie chodzi jednak o symboliczne kliknięcia, lecz o realny wpływ na to, co wydarzy się później – także poza ekranem telefonu.

Mata testuje nowy model kontaktu z fanami

Pierwszym artystą w Polsce, który korzysta z tej funkcji, jest Mata. W jego przypadku głosowanie ma bardzo konkretny cel: wybór brakującego utworu do setlisty koncertu „THE BEST OF MATA”.

Fani mogą oddać głos w ramach playlisty „This Is Mata”, która pełni jednocześnie rolę kompilacji największych hitów i narzędzia do głosowania. Zwycięski utwór zostanie wykonany na żywo 15 maja na PGE Narodowy – jednym z największych stadionów w Europie.

To przesuwa punkt ciężkości: koncert przestaje być w pełni autorską wizją artysty, a zaczyna być częściowo wynikiem zbiorowej decyzji publiczności.

Głosowanie zamiast scrollowania

Nowa funkcja wpisuje się w szerszy trend angażowania użytkowników. Platformy cyfrowe od dawna rywalizują o uwagę odbiorców, ale coraz częściej próbują też oddać im część kontroli.

W praktyce wygląda to tak: użytkownicy darmowej wersji aplikacji mogą oddać jeden głos dziennie, a subskrybenci Premium – do trzech, na różne utwory. Głosowanie trwa od 4 do 10 maja, a wynik zostanie ogłoszony dopiero podczas koncertu.

Sprytny pomysł Spotify

Pomysł Spotify jest bardzo sprytny – buduje napięcie i zachęca do regularnego wracania do aplikacji, jednocześnie utrzymując uwagę fanów aż do samego wydarzenia. Na razie głosowanie w Spotify jest dostępne tylko dla wybranych artystów i wyłącznie w aplikacji mobilnej. Trudno więc mówić o rewolucji na skalę całej platformy. Ale kierunek jest wyraźny.

Jeśli rozwiązanie się przyjmie, można wyobrazić sobie kolejne kroki: wpływ fanów na wybór singli, kolejność wydawnictw czy nawet elementy procesu twórczego. To już nie tylko promocja – to współudział. Na razie jednak wszystko sprowadza się do jednego pytania: czy publiczność rzeczywiście chce decydować, czy woli, żeby ktoś zrobił to za nią. Spotify właśnie postanowiło to sprawdzić.