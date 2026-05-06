GTA 6 najpierw na konsolach. Chodzi o pieniądze, nie o graczy PC

GTA VI nie trafi na PC w dniu premiery i nie jest to przypadek. Szef Take-Two tłumaczy, że chodzi o strategię “najpierw konsola”, która ma chronić jakość startu i jednocześnie zmaksymalizować zyski.

Premiera Grand Theft Auto VI od Rockstar Games od miesięcy budzi ogromne emocje w branży gier. Jednak jedna decyzja już teraz dzieli społeczność: gra nie pojawi się od razu na PC.

Wypowiedź szefa Take-Two rzuca na tę strategię więcej światła. Jak tłumaczy Strauss Zelnick, CEO Take-Two Interactive Software Inc., chodzi o świadome podejście do premiery i skupienie się na konsolach jako pierwszym etapie.

Najpierw konsole

Wiemy, że GTA 6 ma zadebiutować 19 listopada 2026 r. W rozmowie z Bloomberg News Zelnick wyjaśnił, dlaczego PC nie dostaje gry w dniu premiery. Jak podkreślił, Rockstar od lat zaczyna od konsol, ponieważ tam znajduje się tzw. "core consumer”, czyli najważniejsza grupa odbiorców.

„Rockstar zawsze zaczyna od konsol, ponieważ przy takiej premierze jesteś oceniany przez to, jak dobrze obsługujesz najważniejszych odbiorców. Naprawdę chodzi o obsłużenie głównego konsumenta. Jeśli nie ma tam twojego kluczowego odbiorcy, jeśli nie zostanie obsłużony jako pierwszy i najlepiej, to w pewnym sensie nie trafiasz też do pozostałych konsumentów” – mówił Zelnick.

W praktyce oznacza to, że PC – mimo rosnącego znaczenia – schodzi na drugi plan w momencie globalnej premiery.

PC rośnie, ale wciąż czeka

Zelnick zwrócił też uwagę na ciekawą zmianę w rynku. Gdy zaczynał pracę w Take-Two w 2007 r., wersje PC odpowiadały za ok. 5 proc. sprzedaży serii NBA 2K. Dziś, jak przyznaje, w przypadku dużych tytułów PC może generować nawet 45–50 proc. sprzedaży.

To pokazuje skalę rynku komputerowego, ale jednocześnie nie zmienia decyzji dotyczącej GTA VI. PC pozostaje częścią strategii, ale nie pierwszym krokiem.

Ryzyko, które może się opłacić

Brak wersji PC na starcie nie oznacza jej pominięcia. Wręcz przeciwnie – według Zelnicka to element szerszego planu. Gra najpierw trafi na konsole, a dopiero później na PC, co może dać firmie dwie fale sprzedaży tego samego tytułu. Najpierw premiera konsolowa, potem kolejny impuls sprzedażowy po debiucie komputerowym.

Taka strategia nie jest wolna od ryzyka. PC ma dziś ogromny udział w rynku gier, a opóźnienie premiery oznacza świadome ograniczenie startowego zasięgu. Z drugiej strony – jeśli historia się powtórzy – Rockstar może powtórzyć model znany z wcześniejszych gier: dwie fale sprzedaży i zwiększone zyski.