Procesory Ryzen X3D zbyt wydajne. Twórcy Apex Legends musieli poprawić grę

Nowa aktualizacja do Apex Legends ujawnia nietypową granicę współczesnego gamingu – moment, w którym sprzęt PC staje się „za szybki” dla gry. Zmiany w silniku mają wyeliminować rzadkie, ale zauważalne problemy z płynnością na najwydajniejszych konfiguracjach.

Twórcy Apex Legends musieli zmierzyć się z nietypowym problemem, który brzmi jak żart z branży technologicznej. Jedna z najpopularniejszych sieciowych strzelanek battle royale na świecie, regularnie przyciągająca setki tysięcy graczy, zaczęła sprawiać trudności… przez zbyt wydajne procesory.

W najnowszej aktualizacji "Overclocked” deweloperzy wprowadzili zmiany, które mają ustabilizować działanie gry na bardzo szybkim sprzęcie. Okazało się, że szczególnie podatne na problemy były układy AMD Ryzen X3D, których wysoka wydajność jednowątkowa zaczęła zaburzać sposób działania silnika gry.

Zbyt wydajne procesory

Studio Respawn Entertainment oficjalnie potwierdziło, że bardzo wysoka wydajność jednowątkowa procesorów mogła prowadzić do przycięć animacji i niestabilności działania. Problem wynikał z ograniczeń w sposobie, w jaki gra przeliczała fizykę – system ten nie był przygotowany na tak szybkie jednostki obliczeniowe.

W praktyce oznaczało to, że im wydajniejszy był procesor, tym większe było ryzyko wystąpienia tzw. "stutteringu”. Choć szczególnie wskazano modele Ryzen X3D, deweloperzy zaznaczyli, że problem dotyczył wszystkich układów o bardzo wysokiej wydajności jednowątkowej.

Napisali fizykę od nowa

Rozwiązanie nie ograniczyło się do prostych optymalizacji. Twórcy zdecydowali się przebudować sposób obliczania fizyki w grze, eliminując źródło problemu u podstaw. Dzięki temu Apex Legends ma teraz działać płynnie nawet na najbardziej zaawansowanych konfiguracjach sprzętowych.

W oficjalnych informacjach o aktualizacji podkreślono:

"Poprawiono wydajność CPU w obliczeniach fizyki, eliminując źródło przycięć, szczególnie widoczne na procesorach o wysokiej wydajności jednowątkowej, takich jak Ryzen X3D.”

Lepsza płynność przy bardzo wysokim FPS

To jednak nie koniec zmian. Aktualizacja rozwiązuje także problem spadków płynności przy ekstremalnie wysokiej liczbie klatek na sekundę – mowa tu o wartościach przekraczających 240 FPS. Wraz z rosnącą popularnością monitorów 240 Hz i szybszych, takie poprawki stają się kluczowe, zwłaszcza w dynamicznych strzelankach sieciowych.

Dodatkowo ulepszono elementy silnika graficznego, w tym:

struktury danych odpowiadające za wydajność CPU,

system ambient occlusion (lepsza jakość i wydajność),

oświetlenie i odbicia,

optymalizacje dla wszystkich map.



Apex Legends od miesięcy pozostaje jedną z najpopularniejszych gier na platformie Steam (źródło: SteamDB)

Problem przyszłości?

Sytuacja pokazuje ciekawy trend: rozwój sprzętu zaczyna wyprzedzać możliwości niektórych silników gier. Procesory takie jak Ryzen X3D od AMD oferują ogromną wydajność w grach i często są polecane do gamingowych komputerów, ale nie wszystkie produkcje są na nią przygotowane.

W przyszłości podobne problemy mogą pojawiać się częściej – szczególnie w grach e-sportowych, gdzie liczy się każda klatka. Twórcy będą musieli projektować swoje silniki z myślą o coraz bardziej ekstremalnych osiągach sprzętu.