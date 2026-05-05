Chłodzenie

Wielki powrót legendy. be quiet! pokazał coolery Dark Rock 6 i Pro 6

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Segment chłodzeń powietrznych nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. be quiet! udowadnia, że klasyczne konstrukcje nadal mogą konkurować z AIO – oferując wysoką wydajność, dopracowaną kulturę pracy i większą uniwersalność.

be quiet! sięga po sprawdzoną markę i prezentuje kolejną odsłonę serii Dark Rock. Modele Dark Rock 6 oraz Dark Rock Pro 6 mają przekonać użytkowników, że coolery powietrzne wciąż jest realną alternatywą dla chłodzeń wodnych (AiO). Producent nie eksperymentuje na siłę – zamiast tego skupia się na poprawie kluczowych elementów konstrukcji.

Poprawiona konstrukcja

Zmiany nie ograniczają się do kosmetyki. W obu modelach przeprojektowano radiatory i zastosowano ulepszone heatpipe’y, co ma bezpośrednio przełożyć się na skuteczniejsze odprowadzanie ciepła. Jednocześnie zachowano charakterystyczny dla serii nacisk na cichą pracę.

be quiet! Dark Rock Pro 6

Oba modele zostały zaprojektowane tak, by pracować niemal bezgłośnie, nawet przy większym obciążeniu. W połączeniu z opcją zatrzymania wentylatorów daje to dużą elastyczność – komputer może być zarówno bardzo wydajny, jak i praktycznie niesłyszalny. 

Dodatkowe detale, takie jak niklowana podstawa kompatybilna z ciekłym metalem czy uproszczony system montażu, pokazują, że producent stawia nie tylko na wydajność, ale też na wygodę użytkowania.

be quiet! Dark Rock Pro 6: dla wymagających konfiguracji

Wyższy model, Dark Rock Pro 6, celuje w najbardziej wymagające zestawy – podkręcone procesory i stacje robocze. Konstrukcja wykorzystuje siedem ciepłowodów i dwa wentylatory Silent Wings, które mają zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przy minimalnym hałasie.

be quiet! Dark Rock Pro 6

Ciekawym dodatkiem jest fizyczny przełącznik trybu pracy. Użytkownik może zdecydować między maksymalną wydajnością a trybem półpasywnym, w którym wentylatory całkowicie się zatrzymują przy niskim obciążeniu. W praktyce oznacza to absolutną ciszę w mniej wymagających scenariuszach.

be quiet! Dark Rock Pro 6

Nie bez znaczenia pozostaje kompatybilność. Regulowany przedni wentylator i odpowiednie wycięcia w radiatorze mają ułatwić montaż nawet przy wysokich modułach RAM czy rozbudowanych sekcjach zasilania płyty głównej. Całość uzupełnia dopracowany design z charakterystycznym czarnym wykończeniem.

be quiet! Dark Rock 6: mniejszy, ale wciąż wydajny

Dark Rock 6 to bardziej kompaktowa propozycja, która zastępuje wcześniejsze modele Slim i Dark Rock 5. Mimo mniejszych rozmiarów nadal celuje w segment wydajnych komputerów gamingowych i zestawów klasy high-end.

be quiet! Dark Rock 6

Tutaj również pojawia się przeprojektowany radiator, sześć heatpipe’ów oraz wentylator Silent Wings o średnicy 135 mm. Podobnie jak w wersji Pro, użytkownik może skorzystać z trybu półpasywnego, co nie jest standardem w tej klasie chłodzeń powietrznych.

be quiet! Dark Rock 6

Asymetryczna konstrukcja poprawia kompatybilność z pamięciami i płytami głównymi, co w praktyce oznacza mniej problemów podczas składania komputera. To ukłon w stronę osób, które chcą połączyć wydajność z możliwie bezproblemową instalacją.

Modelbe quiet! Dark Rock 6be quiet! Dark Rock Pro 6
RadiatoryWieżowy (aluminiowy)2x Wieżowy (aluminiowy)
Ciepłowody6x 6 mm7x 6 mm
Wentylatory135 mm120 + 135 mm
Tryb pasywny0-40 proc.0-40 proc.
Generowany hałas (50/75/100%)11,9 / 23,2 / 31,1 dBA 7,5 / 20,2 / 32,4 dBA
KompatybilnośćIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
AMD: AM5 / AM4
TDP220 W300 W
Wymiary102,4 x 139 x 162 mm147 x 140 x 169 mm
Waga1005 g1336 g
Cena379 zł469 zł

Dostępność i ceny 

Nowe chłodzenia trafią do sprzedaży 19 maja 2026 r. Dark Rock Pro 6 wyceniono 469 zł, natomiast Dark Rock 6 na 89,90 euro 379 zł. Oba modele objęte są trzyletnią gwarancją producenta.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login