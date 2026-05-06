To już przesądzone: Copilot znika z konsol Xbox

To nie jest drobna korekta kursu, ale wyraźny sygnał zmiany strategii. Microsoft zaczyna wygaszać część funkcji opartych na AI, stawiając na szybszy rozwój Xbox i bliższe relacje z graczami.

Copilot to jeden z kluczowych projektów sztucznej inteligencji rozwijanych przez Microsoft. Narzędzie pełni rolę asystenta AI – wspiera użytkowników w pisaniu tekstów, analizie danych, programowaniu oraz codziennych zadaniach, integrując się z aplikacjami i usługami firmy.

Od początku Copilot był promowany jako fundament przyszłości ekosystemu Microsoftu. Funkcja Copilot for Gaming została zaprezentowana w marcu 2025 r, a firma przedstawiała ją jako asystenta AI dla graczy, który miał najpierw trafić do wczesnego dostępu w aplikacji mobilnej Xbox dla uczestników programu Insider. W kolejnych miesiącach udostępniono wersję beta na urządzeniach mobilnych. Copilot potrafił tam odpowiadać na pytania dotyczące gier, aktywności graczy, osiągnięć, a także proponować rekomendacje.

Najnowsze decyzje pokazują jednak, że nie wszystkie wdrożenia Copilota przetrwają próbę czasu.

Microsoft zmienia kurs

Zmiany zapowiedziała Asha Sharma – menedżerka związana z działem Xbox, odpowiedzialna za strategię i rozwój produktów. W opublikowanym komunikacie podkreśliła potrzebę przyspieszenia działań i lepszego dopasowania oferty do oczekiwań społeczności.

W swoim oświadczeniu napisała:

Xbox musi działać szybciej, pogłębiać relacje ze społecznością oraz usuwać bariery zarówno dla graczy, jak i deweloperów.

Dziś awansowaliśmy liderów, którzy współtworzyli Xbox, a jednocześnie wprowadziliśmy nowe osoby, które pomogą nam iść naprzód. Ta równowaga jest kluczowa, by przywrócić biznes na właściwe tory.

W ramach tych zmian zaczniemy wycofywać funkcje, które nie wpisują się w naszą przyszłą wizję. Rozpoczniemy wygaszanie Copilota na urządzeniach mobilnych oraz zakończymy jego rozwój na konsolach.

Copilot znika z urządzeń mobilnych i Xbox

Decyzja oznacza, że Copilot przestanie być rozwijany na konsolach Xbox, a jego obecność na urządzeniach mobilnych będzie stopniowo ograniczana. To wyraźny sygnał, że Microsoft chce skupić zasoby na bardziej kluczowych obszarach – wcześniej Sharma wskazywała, że przede wszystkim chodzi o rozwój samej platformy Xbox oraz doświadczeń graczy.

Nie oznacza to jednak końca Copilota jako takiego. Asystent AI pozostaje ważnym elementem strategii firmy w innych segmentach, takich jak Windows czy pakiet Microsoft 365. Zmienia się natomiast jego rola w ekosystemie gamingowym.

Ruch Microsoftu można interpretować jako próbę uporządkowania priorytetów. Zamiast rozwijać AI we wszystkich możliwych miejscach, firma wybiera te obszary, gdzie technologia ma największy sens i potencjał.