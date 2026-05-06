PlayStation 5 w świetnej cenie. Taka okazja nie zdarza się często

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Urodzinowe promocje w marketach potrafią zaskakiwać, ale ta przebija większość ofert na rynku. PlayStation 5 trafi do sprzedaży w cenie, która jeszcze niedawno wydawała się nieosiągalna. Różnica względem standardowych ofert jest naprawdę wyraźna.

PlayStation 5 to konsola nowej generacji, która pozwala uruchamiać najnowsze gry i zapewnia dostęp do aktualnych oraz nadchodzących produkcji. Sprzęt jest przygotowany na duże premiery, takie jak Grand Theft Auto VI, kolejne odsłony serii Call of Duty czy nowe części popularnych gier wyścigowych, np. z cyklu Forza Horizon 6. Dzięki temu konsola pozostaje sprzętem „na lata”, który ma bez problemu obsługiwać kolejne generacje gier.

PS5 to jednak nie tylko granie. Urządzenie sprawdza się także jako centrum multimedialne – pozwala korzystać z aplikacji streamingowych, oglądać filmy i seriale w wysokiej jakości oraz odtwarzać muzykę. W praktyce często zastępuje inne urządzenia podłączone do telewizora i łączy kilka funkcji w jednym sprzęcie.

Teraz można ją kupić taniej.

Promocja na PlayStation 5

Auchan w tym roku obchodzi 30. urodziny i z tej okazji przygotował serię specjalnych promocji. Jedna z nich szczególnie przyciąga uwagę – chodzi o konsolę PlayStation 5 w wersji Digital, czyli bez napędu optycznego (gry kupuje się wyłącznie w formie cyfrowej, co dla wielu użytkowników jest dziś standardem).

Największe emocje budzi jednak cena. W ramach urodzinowej oferty PS5 Digital będzie dostępne za 1699 zł. To znacząca obniżka, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie Sony podniosło ceny i w dużych sklepach ceny konsoli oscylują w okolicach 2200 zł. Mówimy więc o oszczędności rzędu około 500 zł – a to już kwota, którą można przeznaczyć na gry lub dodatkowe akcesoria. 

Okazja, która może szybko zniknąć

Oferta obowiązuje w dniach 7–13 maja 2026 r., jednak tego typu promocje zazwyczaj cieszą się dużym zainteresowaniem, a sprzęt często wyprzedaje się znacznie szybciej. Połączenie popularnego sprzętu, dużej obniżki i ograniczonej dostępności sprawia, że chętni muszą działać szybko. Jeśli ktoś planował zakup konsoli nowej generacji, trudno o lepszy moment. Zapewne trzeba będzie się pospieszyć z zakupem.

    Naruto1
    Z jednej strony de facto promowanie wersji bez napędu, bo to "dla wielu użytkowników jest dziś standardem" a z drugiej krzyk, że gry znikają, SKG. I tak to się kręci.
      P0inter
      O ile Xboxa bym jeszcze kupił w wersji Digital o tyle PS5 nigdy w życiu.
        dgrabarek
        Piąta generacyja PlayStation 5 w cenie nader przystępnej stoi, osobliwie iż nabyć ją bez trudów można. Wszelako gier na nią jeszcze niewiele, przeto uciecha z niej nie tak obfita, jakby się spodziewać godziło

