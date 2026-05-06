Sprawdzą, jak jeździsz na hulajnodze. Nowy system Bolt w polskich miastach

Coraz więcej hulajnóg na ulicach to też coraz więcej chaosu w przestrzeni miejskiej. Bolt chce z tym walczyć. Teraz każda jazda może być oceniona, a styl użytkownika przełoży się na realne ograniczenia lub korzyści w aplikacji.

Hulajnogi elektryczne w bardzo krótkim czasie stały się jednym z najpopularniejszych sposobów poruszania się po zatłoczonych miastach. Im jest ich więcej, tym wyraźniej widać też powtarzające się problemy, które znają mieszkańcy wielu europejskich metropolii.

Na chodnikach regularnie zalegają porzucone hulajnogi, blokując przejścia pieszym albo utrudniając dostęp do budynków. Do tego dochodzi jazda tam, gdzie nie powinna się odbywać – szczególnie po zatłoczonych chodnikach, wśród pieszych. Wiele kontrowersji budzi też sposób poruszania się: nagłe hamowania, nieczytelne manewry i brak przewidywalności. W efekcie rośnie napięcie między pieszymi, kierowcami i użytkownikami hulajnóg.

Na te zachowania odpowiada nowy system wprowadzany przez Bolt.

Riding Score. Jazda zaczyna być oceniana

Bolt wprowadza w polskich miastach Riding Score. Rozwiązanie przypisuje każdemu użytkownikowi indywidualny wynik, który zmienia się po każdym przejeździe hulajnogą. Ocena opiera się na analizie stylu jazdy, sposobu poruszania się w ruchu miejskim oraz tego, jak zakończony zostaje przejazd.

Pod koniec kwietnia system trafił do testów, a wkrótce ma zostać udostępniony wszystkim użytkownikom w Polsce.



W aplikacji Bolt można podejrzeć swój wynik Riding Score i odblokowane funkcje - 59 to ocena wyjściowa

Co wpływa na wynik Bolt Riding Score?

Na wyższy Riding Score pracują przede wszystkim spokojna, przewidywalna jazda, brak gwałtownych manewrów oraz prawidłowe parkowanie hulajnogi po zakończeniu przejazdu. Znaczenie ma też korzystanie z materiałów edukacyjnych dostępnych w aplikacji, które przypominają zasady bezpiecznego poruszania się. W dół wynik obniżają kolizje, ryzykowne manewry, nieprzewidywalna jazda w zatłoczonych przestrzeniach oraz pozostawianie hulajnogi w miejscach, które utrudniają ruch pieszym lub innym użytkownikom miasta.

Ograniczenia, które realnie wpływają na jazdę

Riding Score nie kończy się na ocenie w aplikacji – przekłada się na konkretne konsekwencje w korzystaniu z usługi. Przy niskim wyniku użytkownik może napotkać stopniowe ograniczenia. Jednym z pierwszych jest zmniejszenie maksymalnej prędkości hulajnogi, co bezpośrednio wpływa na dynamikę i czas przejazdu.

Kolejnym krokiem mogą być bardziej odczuwalne restrykcje, takie jak ograniczenia dostępu do niektórych funkcji aplikacji, np. wydłużony czas rezerwacji lub utrata bonusów. W przypadku powtarzających się nieodpowiedzialnych zachowań system może czasowo zablokować możliwość korzystania z hulajnóg. W skrajnych sytuacjach oznacza to okresowe wyłączenie dostępu do usługi.

Jednocześnie mechanizm nie ma charakteru trwałej kary. Użytkownik może poprawić swój wynik, zmieniając styl jazdy i korzystając z edukacyjnych materiałów w aplikacji.

Ranking Bolt Riding Score

[60-100] Bardzo dobry, świetny lub doskonały: Brak ograniczeń w wypożyczaniu rowerów i hulajnóg, z dodatkowymi korzyściami przy wyższych wynikach.

[20-59] Dobry: Brak ograniczeń w wypożyczaniu rowerów i hulajnóg.

[11-19] Wymaga poprawy: Możesz nadal wypożyczać rowery i hulajnogi, ale ich prędkość może zostać ograniczona.

[6-10] Uwaga: Prędkość pojazdu jest ograniczona, a kolejne niebezpieczne przejazdy mogą skutkować zawieszeniem.

[0-5] Zawieszony: Dostęp do rowerów i hulajnóg zostaje zawieszony na określoną liczbę tygodni.

Jak podnieść wynik Bolt Riding Score

Bezpieczna jazda i prawidłowe parkowanie

Ukończenie Akademii Jazdy Bolt

Przesłanie selfie w kasku

Miasta i porządek w przestrzeni publicznej

Wprowadzenie Riding Score wpisuje się w szerszy trend, w którym miasta coraz mocniej reagują na sposób funkcjonowania mikromobilności. Hulajnogi stały się częścią codziennego krajobrazu, ale też źródłem napięć związanych z bezpieczeństwem i organizacją przestrzeni. Dla operatorów oznacza to konieczność większej kontroli zachowań użytkowników i ograniczania sytuacji konfliktowych. Dla samych użytkowników – rosnące powiązanie między stylem jazdy a dostępem do usługi.