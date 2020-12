Jest w czym wybierać! Firma ASUS przygotowała cztery niereferencyjne wersje karty GeForce RTX 3060 Ti, które powinny spełnić oczekiwania graczy i entuzjastów. Czym się różnią poszczególne modele?

GeForce RTX 3060 Ti to model ze średniej półki, który pozwoli na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p i 1440p. Nie bez znaczenia jest też wsparcie dla technologii ray tracing i DLSS.

Karta wykorzystuje układ graficzny Nvidia Ampere GA104 w konfiguracji z 38 blokami SM (4864 SP, 152 Tensor i 38 RT) i dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Standardowe taktowania wynoszą odpowiednio 1410/1665 MHz i 14 000 MHz, ale producent zdecydował się fabrycznie podkręcić rdzenie we wszystkich modelach (różnica sprowadza się do stopnia podkręcenia).

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti

Wersja ROG Strix to propozycja dla najbardziej wymagających klientów. Karta wyróżnia się efektownym designem, a także mocno podkręconym rdzeniem – zwykła wersja została przyspieszona do 1695 MHz, a w wersji OC osiąga on nawet 1890 MHz. Oprócz tego producent zastosował dwa profile BIOS (cichy i wydajny), między którymi można się przełączać za pomocą przełącznika na laminacie.

Zastosowane chłodzenie było stosowane w wydajniejszych modelach producenta. Cooler obejmuje masywny radiator i trzy duże wentylatory – konstrukcja zapewnia niskie temperatury, a przy tym cechuje się wysoką kulturą pracy (oczywiście przewidziano też półpasywny tryb pracy – 0dB Technology). Z tyłu znalazła się płytka backplate. Warto jednak zauważyć, że karta zajmuje trzy sloty i ma prawie 32 cm długości.

Jeżeli chodzi o dostępne złącza, producent przewidział dwa wyjścia HDMI 2.1 i trzy Displayport 1.4a. Do poprawnego działania karty wymagane jest podpięcie dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

ASUS TUF Gaming GeForce RT 3060 Ti

Niżej w hierarchii plasuje się model TUF Gaming – to propozycja dla wymagających klientów, którzy jednak nie chcą wydawać majątku na kartę graficzną. Producent zdecydował się na nieco niższe zegary – w standardowej wersji przewidziano rdzeń osiąga taktowanie 1695 MHz, a w modelu OC 1785 MHz. Na laminacie znalazł się przełącznik BIOS-ów, więc można wybrać tryb cichy lub wydajny.

Podobne chłodzenie było stosowane w innych modelach producenta (m.in. GeForce RTX 3090). Inżynierowie postawili na rozbudowany radiator i trzy wentylatory (z półpasywnym trybem działania). Nie zapomniano też o płytce backplate. Cooler wyróżnia się dobrą efektywnością, a także niskim poziomem generowanego hałasu. Na górnej krawędzi znalazło się podświetlane logo serii TUF. Warto jednak zaznaczyć, że karta zajmuje trzy sloty i ma nieco ponad 30 cm długości.

Zestaw wyjść obrazu jest taki sam – do dyspozycji oddano dwa złącza HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Karta wymaga podłączenia jednej 8-pinowej wtyczki zasilającej.

ASUS KO GeForce RTX 3060 Ti

Sporą ciekawostką jest model ASUS KO. Karta została utrzymana w efektownej stylistyce, która może przywodzić na myśl komputerowe bijatyki. Zwykła wersja została przyspieszona do 1695 MHz, natomiast model z dopiskiem OC pracuje z zegarem 1785 MHz. Oprócz tego można wybrać dwa profile ustawień (cichy i wydajny).

Zastosowane chłodzenie nie jest tak rozbudowane, jak w modelach ROG Strix czy TUF Gaming, ale ma oferować dobre osiągi i cechować się wysoką kulturą pracy (dodano też półpasywny tryb pracy). Cooler obejmuje aluminiowy radiator i dwa duże wentylatory. Na rewersie PCB umieszczono backplate. Karta zajmuje trzy sloty i ma prawie 28 cm długości.

Komplet wyjść wideo nie powinien was zaskoczyć – to dwa złącza HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Oprócz tego przewidziano 8-pinowe gniazdo zasilania.

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti

Na koniec model ASUS Dual, w którym zastosowano mniej rozbudowane chłodzenie – karta zajmuje trzy sloty i ma niecałe 27 cm długości. W podstawowej wersji układ graficzny przyspieszono do 1695 MHz, natomiast w modelu z dopiskiem OC „tyka” on z zegarem 1740 MHz. Ponadto można wybrać dwa profile działania (cichy i wydajny).

Na karcie zainstalowano autorski cooler, który obejmuje masywny radiator i dwa duże wentylatory (mają one zapewniać dobry przepływ powietrza, a przy tym cechować się wysoką kulturą pracy – dodano tutaj także półpasywny tryb działania). Obudowa została przyozdobiona podświetleniem LED, a na odwrocie znalazła się płytka backplate.

Jeżeli chodzi o wyjścia wideo, do dyspozycji łącznie oddano pięć portów – dwa HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Karta wymaga podłączenia 8-pinowego zasilania.

Ile kosztują karty graficzne ASUS GeForce RTX 3060 Ti?

GeForce RTX 3060 Ti to model ze średniej półki, który ma pozwolić na budowę wydajnych i nie tak drogich komputerów – ceny kart zaczynają się od 1899 złotych.

Zmodyfikowane wersje firmy ASUS są droższe – ich ceny kształtują się następująco:

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti – 2949 / 2949 zł (OC)

ASUS TUF Gaming GeForce RT 3060 Ti – 2549 / 2599 zł (OC)

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti OC – 2299 zł / 2399 zł (OC)

Na ten moment nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) model KO pojawi się na naszym rynku.

Źródło: ASUS

