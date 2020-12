GeForce RTX 3060 Ti mocno namieszał w średnim segmencie wydajnościowym. Jeżeli planujecie zakup karty, warto zwrócić uwagę na propozycje MSI – producent przygotował cztery niereferencyjne wersje z różnymi chłodzeniami.

Jesteśmy po premierze karty graficznej GeForce RTX 3060 Ti, która plasuje się oczko niżej niż GeForce RTX 3070. Co prawda mamy do czynienia ze średniopółkowym przedstawicielem generacji Nvidia Amprere, ale karta wyjątkowo dobrze wypada w rankingach wydajności.

Specyfikacja akceleratora jest nam doskonale znana GeForce RTX 3060 Ti. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Ampere GA104 w konfiguracji z 38 jednostkami SM – łączenie dają one 4864 jednostki CUDA, 152 jednostki tensor i 38 jednostek RT. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Standardowe taktowania to 1410/1665 MHz dla rdzenia i 14 000 MHz dla pamięci, ale część niereferencyjnych wersji korzysta z przyspieszonego rdzenia i oferuje lepsze osiągi. W ofercie MSI pojawiły się cztery niereferencyjne wersje karty: Gaming Trio, Ventus 3X, Ventus 2X i Twin Fan.

MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming Trio

Gaming Trio to topowa propozycja producenta, która przy powinna przypaść do gustu najbardziej wymagającym klientom.

Na laminacie zainstalowano autorskie chłodzenie Tri Frozr 2, które mogliśmy spotkać w poprzednich kartach producenta – konstrukcja wykorzystuje masywny radiator i trzy wentylatory Torx Fan 4.0, a na odwrocie znalazł się backplate. Możemy więc liczyć na niskie temperatury i wysoką kulturę pracy. Nie bez znaczenia jest też efektowna stylistyka z podświetleniem Mystic Light.

Standardowa wersja karty została podkręcona do 1755 MHz, ale w sprzedaży pojawi się też model Gaming X Trio z zegarem 1830 MHz (to jedna z najmocniejszych wersji RTX 3060 Ti). Producent zastosował dwie 8-pinowe wtyczki zasilające, a limit mocy podniesiono do 240 W.

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X

Ventus 3X to nieco słabsza propozycja producenta, ale karta wygląda równie imponująco (konstrukcja mierzy prawie 32 cm!). Nie znajdziemy tutaj jednak dodatkowego podświetlenia.

Podobne chłodzenie było stosowane w wydajniejszych modelach MSI. Cooler obejmuje masywny radiator i trzy wentylatory Torx Fan 3.0 (z półpasywnym trybem działania Zero Frozr). Na rewersie znalazła się płytka usztywniająca.

Karta pracuje z niższymi zegarami – w zwykłej wersji Ventus 3X jest to 1665 MHz, a w wersji Ventus 3X OC zostało ono zwiększone do 1695 MHz. Do działania wymagane jest podpięcie tylko jednej wtyczki PCIe 8-pin (limit mocy to standardowe 200 W).

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X

Ventus 2X to pomniejszona wersja karty Ventus 3X. Konstrukcja została utrzymana w podobnej stylistyce, ale nie zajmuje tyle miejsca (jej długość to nieco ponad 23 cm, więc zmieści się też do mniejszych obudów).

Zastosowane chłodzenie wykorzystuje mniejszy radiator i dwa wentylatory Torx Fan 3.0 (z półpasywnym trybem działania Zero Frozr). Na rewersie laminatu oczywiście znalazła się płytka backplate. Warto jednak zauważyć, że model Ventus 2X wymaga podłączenia dwóch wtyczek 8-pin (chociaż jego limit mocy to standardowe 200 W).

Mimo mniejszych rozmiarów chłodzenia, producent zdecydował się na takie same zegary rdzenia – zwykła wersja pracuje z częstotliwością 1665 MHz, a Ventus 2X OC został przyspieszony do 1695 MHz. Zegar pamięci to standardowe 14 000 MHz.

MSI GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan

MSI GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan to najbardziej podstawowa wersja. Nie powinniśmy oczekiwać ani ciekawej stylistyki ani tym bardziej podświetlenia LED – ot, po prostu zwykła karta graficzna, która ma działać.

Chłodzenie jest odpowiednio mniejsze i wykorzystuje dwa wentylatory Twin Fan (bez półpasywnego trybu działania). Cooler wystaje poza obrys płytki drukowanej, a na rewersie znalazł się backplate.

Taktowania nie powinny być zaskoczeniem – w zwykłej wersji zostały pozostawione na standardowym poziomie, a w modelu Twin Fan OC rdzeń podkręcono do 1695 MHz. Karta wymaga podłączenia 8-pinowego zasilania (limit mocy to 200 W).

Ceny kart graficznych MSI GeForce RTX 3060 Ti

Początkowo do sprzedaży trafią trzy najlepsze modele – sugerowane ceny wynoszą:

MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio – 2199 złotych

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X OC – 2029 złotych

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC – 1949 złotych

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X – 1929 złotych

Model GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan trafi do sprzedaży w późniejszym terminie i powinien być jedną z najtańszych konstrukcji na rynku. Producent przygotowuje też model GeForce RTX 3060 Ti Gaming (z dwoma wentylatorami), ale jeszcze nie znamy szczegółów technicznych.

Źródło: MSI

