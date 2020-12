Test Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC - jest fabryczne podkręcenie, jak i ładne podświetlenie. Niezła gratka, dla wszystkich polujących na niedrogiego niereferenta RTX 3060 Ti.

wydajność lepsza 2080 Super w startowej cenie 2060 Super; model fabrycznie podkręcony; backplate; "normalne" gniazdko zasilania 6+2-pin; wyższa wydajność w ray-tracingu i DLSS w porównaniu do analogicznych modeli Turing; 8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0; Tryb 0db; HDMI 2.1 i DP 1.4a; technologia RTX IO i NVIDIA Reflex; podświetlenie RGB

możliwości OC niższe od modelu FE; zawyżone obroty wentylatorów (mogą być spowodowane wczesną wersją sterowników); nie można liczyć na jakąś wyjątkową wydajność w ray-tracingu

Witamy drugą dzisiejszego dnia kartę GeForce RTX 3060 Ti - tym razem mamy do czynienia z niereferencyjnym egzemplarzem ze stajni Gigabyte, a konkretnie z modelem Eagle OC.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC jest modelem fabrycznie podkręconym (szczegóły poniżej), ale różnice w stosunku do karty referencyjnej (Founders Edition) nie są gigantyczne. Aby nie duplikować głównego testu GeForce RTX 3060 Ti, ta recenzja jest skrócona i skupiliśmy się w niej na głównych różnicach. Także jeśli chcesz zobaczyć pełne testy z porównaniami od GTX 1650 do RTX 3090, we wszystkich możliwych zastosowaniach zapraszamy do kliknięcia w podany link.

Test Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC - nierefencyjna wersja RTX 3060 Ti

Przypominamy, że na naszych łamach możecie znaleźć zarówno testy GeForce RTX 3070, recenzje GeForce RTX 3080, jak i potężnego modelu GeForce RTX 3090. To właśnie te karty są przeznaczone dla rozgrywki w rozdzielczości 4K UHD (a nawet 8K - co zobaczycie jeśli zerkniecie na recenzję RTX 3090), a GeForce RTX 3060 Ti przeznaczona jest w zasadzie do rozdzielczości niższych, jak np. 2560 x 1440. To jednak nie oznacza, że na RTX 3060 Ti nie pogramy w 4K w mniej wymagające gry. Jako dowód - poniższe wideo prezentujące rozgrywkę w Death Stranding (przy najwyższych ustawieniach z wyłączoną technologią DLSS).

Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC (po ręcznym podkręceniu) kontra Death Stranding w rozdzielczości 4K UHD

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC - cena

Przypomnijmy, że model GeForce RTX 2080 Super, debiutował w cenie 699 dolarów. Nowy GeForce RTX 3070 zadebiutował w cenie 499 dolarów. Tymczasem GeForce RTX 3060 Ti startuje w cenie GeForce RTX 2060 Super, czyli 399 dolarów (sugerowana cena modelu Founders Edition wynosi 1899 złotych). Model Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC zapłacimy z kolei 2079 złotych.

Najważniejsze cechy kart graficznych NVIDIA Ampere (GeForce RTX 30xx) Potężny skok wydajności - RTX 3060 Ti wydajniejszy od RTX 2080 Super

Pamięć GDDR6 - w tym modelu jest to 8 GB, czyli tyle ile w RTX 3070

- w tym modelu jest to 8 GB, czyli tyle ile w RTX 3070 druga generacja rdzeni RT odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności)

odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności) trzecia generacja rdzeni Tensor (do dwóch razy większa wydajność)

(do dwóch razy większa wydajność) technologia NVIDIA Reflex (zmniejszenie opóźnień i input laga w grach)

(zmniejszenie opóźnień i input laga w grach) technologia RTX IO (szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU)

(szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU) Karty Ampere mogą się pochwalić HDMI 2.1 i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K

i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K NVIDIA Broadcast - wsparcie streamerów efektami audio i video opartymi na AI - usuwania dźwięków tła, usuwania tła (wirtualny green screen), czy śledzenia ruchów głowy (wirtualny kamerzysta)

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE - specyfikacja i porównanie do kart Turing

Model GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU104 Turing TU102 Ampere GA104 Ampere GA104 Jednostki cieniujące 3072 4352 4864 5888 Jednostki teksturujące 192 272 152 184 Jednostki rasteryzujące 64 88 80 96 Rdzenie Tensor 384 544 152 (3rd gen) 184 (3rd gen) Jednostki RT 48 68 38 (2nd gen) 46 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1650/1815 MHz 1350/1545 MHz 1410/1665 MHz 1500/1725 MHz Moc obliczeniowa 11,15 TFLOPS 13,45 TFLOPS 16,2 TFLOPS 20,31 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 11 GB GDDR6 352-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 15500 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 459,9 GB/s 612 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TGP (zasilanie) 250 W

(6+8-pin) 250 W

(2x8-pin) 200 W

(1x12-pin) 220 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $699 $999 $399 $499

Eagle OC jest (zgodnie z nazwą) fabrycznie podkręcony, ale jakichś cudów tu nie ma - zwiększono jedynie taktowanie Boost z 1665 MHz na 1695 MHz. Niewiele, ale zawsze coś. W odróżnieniu od wersji FE, Gigabyte Eagle jest wyposażony w jedno 8-pinowe gniazdko zasilające.

Testy wydajnościowe karty NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE

Co z możliwościami OC? Karta niestety nie pozwoliła się podkręcić do poziomu RTX 3060 Ti Founders Edition, ale efekt OC jak najbardziej będzie widoczny. Wszystko wskazuje na to, że jeśli zamierzamy podkręcać RTX 3060 Ti, to czeka nas prawdziwa loteria krzemowa.

Jeśli nie doczytaliście na początku - w przypadku testu tego modelu prezentujemy skrócone wyniki, podczas gdy wszystkie testy znajdziecie w premierowej recenzji GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

ASUS TUF GeForce RTX 3090 16163 AMD Radeon RX 6800 XT 15885 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 14903 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 AMD Radeon RX 6800 14071 GeForce RTX 2080 Ti FE 13563 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 13457 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13119 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 12108 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 11780 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11728 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425 Radeon VII 9089 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 9035 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8927 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8654

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS TUF GeForce RTX 3090 17942 AMD Radeon RX 6800 XT 17226 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 16805 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 16784 AMD Radeon RX 6800 14788 GeForce RTX 2080 Ti FE 14098 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 14025 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13563 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 12361 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 11802 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11800 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11800 GeForce RTX 2080 Super FE 11596 GeForce RTX 2080 FE 11099 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce GTX 1080 Ti 9323 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9224 Radeon VII 8803 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 8786 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8646 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8358

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Radeon RX 6800 XT 32206 ASUS TUF GeForce RTX 3090 31366 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 30433 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 AMD Radeon RX 6800 29799 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 26561 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 26490 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 24910 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 24648 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 24619 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 22435 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 22025 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 20792 Radeon RX 5700 20195 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 20128

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

AMD Radeon RX 6800 XT 49897 ASUS TUF GeForce RTX 3090 47928 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 43343 AMD Radeon RX 6800 42414 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42367 GeForce RTX 2080 Ti FE 35023 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 34010 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 33890 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31449 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 30450 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 29517 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 29495 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 29102 GeForce RTX 2080 Super FE 28520 GeForce RTX 2080 FE 27822 GeForce GTX 1080 Ti 27547 Radeon VII 27450 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 26133 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 24801 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 23482 Radeon Vega 64 22788 Radeon RX 5700 22636 MSI GeForce RTX 2070 Armor 21943 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 21765

Zgodnie z oczekiwaniami, karta ze stajni Gigabyte jest jedynie minimalnie szybsza od modelu Founders Edition - stąd też i sens skróconego testu,

3D Mark – Port Royale

[punkty] ray-tracing – hybrid engine

GeForce RTX 3080 FE 11419 AMD Radeon RX 6800 XT 8887 GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 8376 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 AMD Radeon RX 6800 7517 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 7223 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 6920 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 6909

3D Mark – DirectX Ray-tracing feature test

[kl./s.] ray-tracing

GeForce RTX 3080 FE 46,6 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 32 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 27,48 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 26,45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 26,43 AMD Radeon RX 6800 XT 25,9 AMD Radeon RX 6800 21,4

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 171

136 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 158

123 AMD Radeon RX 6800 XT 151

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 150

117 AMD Radeon RX 6800 129

100 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 118

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 116

92 GeForce RTX 2080 Ti FE 114

89 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 108

84 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 104

82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 103

81 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 99

79 GeForce RTX 2080 Super FE 96

76 GeForce RTX 2080 FE 92

73 Radeon VII 85

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 83

66 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 81

63 GeForce GTX 1080 Ti 79

62 Radeon RX 5700 XT 77

61 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 76

60 MSI GeForce RTX 2070 Armor 76

59 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 70

55 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 2560 x 1440, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 188

154 AMD Radeon RX 6800 XT 183

132 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 183

149 AMD Radeon RX 6800 180

143 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 175

140 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 172

138 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 160

136 GeForce RTX 2080 Ti FE 156

131 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 152

127 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 150

126 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 134

115 GeForce RTX 2080 FE 128

108 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

105 GeForce RTX 2070 Super FE 118

101 Radeon RX Vega 64 109

96 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 99

87 GeForce RTX 2060 Super FE 97

81 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 2560 x 1440, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 146

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 144

115 AMD Radeon RX 6800 XT 135

105 AMD Radeon RX 6800 134

105 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 130

104 GeForce RTX 2080 Ti FE 130

109 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 129

102 [OC] Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 122

99 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 118

97 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 117

97 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 115

103 GeForce RTX 2080 Super FE 112

102 GeForce RTX 2080 FE 108

98 Radeon VII 107

94 GeForce GTX 1080 Ti 104

93 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 101

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 100

89 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 91

78 MSI GeForce RTX 2070 Armor 88

79 Radeon RX 5700 88

77 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 86

75 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Różnice w zależności od gry tylko nieco się różnią - możemy liczyć na ciut wyższe osiągi w stosunku do modelu referencyjnego.

Pobór energii i temperatury

Karta GeForce RTX 3060 Ti FE wyposażona jest w jedno, 8-pinowe gniazdko zasilające - a jak pamiętamy modele FE korzystająz nowego 12-pinowego gniazdka. W standardowych ustawieniach nasz testowy komputer (z procesorem Core i9 9900K) pobiera nieco ponad 300 watów, a po ręcznym podkręceniu nieco ponad 330 watów. Wyniki te są bardzo zbliżone do modelu FE.

Standardowo karta (a raczej rdzeń graficzny) rozgrzewa się do 72 stopni, a po ręcznym OC temperatury sięgnęły 77 stopni. Równocześnie wentylatory rozkręcają się prawie do maksimum, co wydaje nam się lekką przesadą. Karta nie jest wtedy przesadnie głośna, ale szum systemu chłodzącego staje się dobrze słyszalny.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC - czy warto kupić?

Nasza ogólna ocena GeForce RTX 3060 Ti jest wysoka - to karta o osiągach lepszych od modelu RTX 2080 Super, startująca w cenie RTX 2060 Super. Model Gigabyte Eagle OC można polecić użytkownikom których nie interesuje model referencyjny, a szukają niedrogiego, ale fabrycznie podkręconego GeForce RTX 3060 Ti.

Przypomnijmy jeszcze, że sugerowana cena tej karty to 2079 złotych, a modele GeForce RTX 3060 Ti już jutro powinny pojawić się na sklepowych półkach. Czy tak będzie w rzeczywistości? Jeśli NVIDIA i partnerzy zapewnią odpowiednie dostawy, to może być prawdziwy hit sprzedażowy.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC - ocena

wydajność lepsza 2080 Super w startowej cenie 2060 Super

model fabrycznie podkręcony

backplate

"normalne" gniazdko zasilania 6+2-pin

wyższa wydajność w ray-tracingu i DLSS w porównaniu do analogicznych modeli Turing

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

Tryb 0db

HDMI 2.1 i DP 1.4a

technologia RTX IO i NVIDIA Reflex

podświetlenie RGB

możliwości OC niższe od modelu FE

zawyżone obroty wentylatorów (mogą być spowodowane wczesną wersją sterowników)

nie można liczyć na jakąś wyjątkową wydajność w ray-tracingu

94% 4,7/5

