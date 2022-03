Ostatnie tygodnie pokazują coraz lepszą sytuację na rynku kart graficznych. To jednak nie koniec dobrych wieści – firma ASUS zapowiedziała obniżki cen sprzętu.

Ubiegły rok nie był najlepszy dla osób planujących zakup karty graficznej – wszystko przez kryzys, który przekładał się na problemy z dostępnością i mocno zawyżone ceny sprzętu. W ostatnich tygodniach obserwujemy jednak poprawę sytuacji, a karty w sklepach zaczynają coraz mocniej tanieć.

To nie koniec dobrych wieści.

ASUS obniży ceny kart graficznych

Firma ASUS poinformowała, że od 1 kwietnia planuje obniżyć ceny kart graficznych z serii GeForce RTX 3000 (i to nie Prima aprilis!). W informacji przekazanej redakcji Tom’s Hardware czytamy:

W wyniku ostatniej obniżki ceł na import z Chin do Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele handlowi, gracze i entuzjaści komputerów PC odczują niższe ceny kart graficznych ASUS GeForce RTX z serii 30 od 1 kwietnia 2022 roku.

Według prognoz, obniżki mają sięgać nawet 25% i obejmą wszystkie segmenty kart graficznych – począwszy od podstawowych modeli GeForce RTX 3050 i RTX 3060, przez średniej klasy GeForce RTX 3070, a na topowych konstrukcjach GeForce RTX 3080 i RTX 3090 skończywszy.

Wprawdzie na spadki cen w sklepach pewnie będziemy musieli trochę poczekać, ale to dobra informacja (szczególnie, że rok temu producent podnosił ceny sprzętu). Warto zaznaczyć, że oświadczenie wspomina tylko o kartach Nvidii. Nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja z modelami AMD Radeon (które też przecież podlegają ocleniu).

(W końcu) nadchodzą dobre czasy dla graczy

Wygląda na to, że sytuacja na rynku kart graficznych w końcu zaczyna się poprawiać. Mało tego! Niedługo czeka nas premiera pierwszych modeli Intela oraz kolejnych konstrukcji Nvidii i AMD. To dobre wieści przede wszystkim dla nas - obniżki cen i większa konkurencja na pewno zachęci graczy do zakupu nowych modeli i długo wyczekiwanej modernizacji sprzętu (przy okazji zerknijcie do naszego zestawienia polecanych modeli dla graczy).

Źródło: Tom’s Hardware