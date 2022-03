Premiera kart graficznych Intela to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na rynku gamingu. Mamy jednak dobre wieści - wygląda na to, że niedługo w końcu doczekamy się debiutu pierwszych modeli.

Mowa o kartach Intel Arc, które mogą tchnąć powiew świeżości na rynku sprzętu – to konstrukcje zaprojektowane typowo z myślą o grach, które mają stanowić konkurencję dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon.

Pierwsza generacja kart (Alchemist) ma reprezentować niski i średni segment wydajnościowy. Doczekamy się tutaj zarówno kart dla komputerów stacjonarnych, jak i mobilnych układów dla laptopów.

Podczas targów CES 2022 ujawniono sporo szczegółów na temat układów. Pozostaje jednak pytanie – kiedy nastąpi premiera kart graficznych?

Kiedy premiera kart graficznych Intel Arc?

Intel opublikował tajemniczy zwiastun, w którym potwierdza datę premiery kart graficznych:

Więcej szczegółów pojawiło się na profilu wsparcia technicznego:

Wiemy, że jako pierwsze na rynku mają zadebiutować karty graficzne dla laptopów – pierwsze konstrukcje z takimi układami zostaną zaprezentowane już 30 marca (czyli w najbliższą środę).

Na karty graficzne dla komputerów stacjonarnych będziemy musieli poczekać trochę dłużej, bo ich premiera została zaplanowana na drugi kwartał. Na tym jednak nie koniec, bo później (w trzecim kwartale) producent planuje też wydać wersje dla stacji roboczych.

Jakie karty graficzne przygotowuje Intel?

Jakich kart należy się spodziewać? Intel póki co potwierdził tylko jeden model – to mobilny układ Arc A370M, który ma oferować 2-krotnie lepszą wydajność względem grafiki Iris Xe zintegrowanej w procesorach Core 12. generacji (będzie to zatem bardzo podstawowy model). Można jednak podejrzewać, że producent przygotowuje też wydajniejsze konstrukcje.

Źródło: Twitter @ Intel Graphics