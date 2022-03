Nvidia od dłuższego czasu przygotowuje się do wydania karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti, która ma objąć tytuł króla wydajności. Właśnie poznaliśmy wygląd referencyjnej wersji akceleratora.

GeForce RTX 3090 Ti pojawiał się w przeciekach już kilka miesięcy temu, ale karta oficjalnie została zapowiedziana na początku roku – Nvidia zapowiedziała, że obejmie ona tytuł nowego BFGPU (Big Ferocious GPU – duża, okrutna karta graficzna).

Zdjęcia GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition

Podczas prezentacji producent pochwalił się kartą w referencyjnej wersji Founders Edition. Serwis VideoCardz opublikował więcej zdjęć akceleratora.

GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition wygląda podobnie do modelu GeForce RTX 3090 Founders Edition. Na karcie zainstalowano 3-slotowe chłodzenie z dwoma przeciwstawnie ułożonymi wentylatorami.

Do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a. Warto jednak zaznaczyć, że producent zastosował nowe złącze zasilania PCIe Gen5 16-pin (w zestawie będzie dodawana przejściówka na trzy złącza PCIe 8-pin).

Specyfikacja karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3090 Ti

Jeśli czytacie nasze newsy, to specyfikacja karty nie powinna być dla Was zaskoczeniem – właściwie mamy do czynienia z „dopakowanym” modelem GeForce RTX 3090.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Ampere GA102 w pełnej, nieprzyciętej wersji - oferuje on 10 752 jednostek CUDA, 336 jednostek Tensor i 84 jednostek RT. Oprócz tego przewidziano 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit.

Model GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1860 MHz 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) ???? $1499 $1199 *specyfikacja nieoficjalna

Specyfikacja ma przekładać się na kilka procent wzrostu wydajności względem GeForce RTX 3090. Wyższa wydajność zostanie jednak okupiona wyraźnie wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Kiedy premiera karty GeForce RTX 3090 Ti?

Nvidia jeszcze nie ujawniła terminu premiery karty GeForce RTX 3090 Ti, ale podobno została ona zaplanowana na najbliższy wtorek (29 marca). W podanym dniu ma zostać zaprezentowana referencyjna, ale też autorskie wersje akceleratora (m.in. model MSI Suprim X).

Zagadka pozostaje wycena akceleratora. Niektóre źródła informują o sugerowanej cenie (MSRP) na poziomie 1499 dolarów, czyli takiej samej jak w przypadku zwykłego GeForce RTX 3090. Pojawiają się też informacje o podwyżce ceny do 1999 lub nawet 2399 dolarów.

Źródło: VideoCardz