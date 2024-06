Znamy specyfikację. Asus ROG Ally X w szczegółach

Asus ROG Ally X w szczegółach. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, otrzymujemy szczegółowe informacje na temat odświeżonej, mocniejszej wersji Asus ROG Ally. W jaki sposób producent ulepszył swojego handhelda?

Rodzina Asus ROG Ally powiększa się o nowszą, ulepszoną wersję handhelda, czyli Asus ROG Ally X. Producent uskutecznia ewolucję sprawdzonych rozwiązań, a część zmian to reakcja na głosy społeczności graczy. Czym nowym może pochwalić się odświeżona konsolka ROG Ally?

Asus ROG Ally X z dyskiem 1 TB

Na pokładzie znajdziemy ten sam procesor AMD Ryzen Z1 Extreme, ale producent wprowadza większą pamięć masową, więcej RAM i mocniejszą baterię. Zaktualizowano także obudowę dla lepszej ergonomii, chłodzenia i łączności.

Na Asus ROG Ally X zainstalujemy więcej gier niż w poprzednim modelu. Zadba o to nowy dysk SSD o pojemności 1 TB (podstawowy model to 512 GB). Dodatkowo ROG Ally X wykorzystuje przeprojektowaną płytę główną z gniazdem M.2 2280, umożliwiając użytkownikom łatwiejszą rozbudowę pamięci masowej.

Więcej RAM, lepsza bateria

Asus ROG Ally X oferuje 24 GB pamięci RAM LPDDR5X-7500. Jako APU, AMD Ryzen Z1 Extreme współdzieli pamięć wideo RAM z systemową pamięcią RAM urządzenia. Kolejna istotna zmiana to bateria.

Nowy handheld został wyposażony w baterię o pojemności 80 Wh, czyli aż dwukrotnie większą niż w poprzednim modelu. Co do wagi, to ROG Ally X waży 678 gramów, czyli o 70 więcej niż podstawowa wersja. Wymiary ROG Ally X to 28,0 cm x 11,1 cm x 2,47 cm.

ROG Ally X - przeprojektowana obudowa i system chłodzenia

Producent zdecydował się na przeprojektowanie obudowy (bez ingerowania w grubość urządzenia). ROG Ally X może się pochwalić głębszymi uchwytami i bardziej zaokrąglonym kształtem dla poprawy komfortu.

Dżojstiki zostały zastąpione nowym, bardziej wytrzymałym modułem o żywotności 5 milionów cykli, ze sztywniejszymi sprężynami. D-Pad został podobnie ulepszony, z bardziej precyzyjnym ośmiokierunkowym trybem do bijatyki i gier retro. Oryginalny port XG Mobile został zastąpiony dwoma portami USB-C w ROG Ally X, z których jeden jest kompatybilny z Thunderbolt.

Zmiany obejmują również system chłodzenia. ROG Ally X posiada nowe wentylatory, które są o 23 proc. mniejsze, ale wykorzystują o 50 proc. cieńsze łopatki w celu poprawy przepływu powietrza.

Dwa nowe tunele w obudowie wentylatora kierują powietrze w górę i na zewnątrz w kierunku dodatkowego, trzeciego otworu wylotowego na górnej krawędzi ROG Ally X. To nowe rozwiązanie termiczne zapewnia o 24 proc. większą objętość powietrza przepychanego przez urządzenie, chłodząc nie tylko wewnętrzne komponenty, ale także ekran dotykowy, który jest nawet o 6°C chłodniejszy.

Źródło: ASUS