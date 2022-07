Asus zaprezentował smartfony z serii ROG Phone 6. To nowe obiekty westchnień mobilnych graczy, sprzęty dopakowane jak żadne inne. Sprawdźcie specyfikację w oczekiwaniu na recenzję, którą już dla Was przygotowujemy.

Seria ROG Phone 6 oficjalnie. Dwa podobne, flagowe smartfony

Na samym początku uporządkujmy wszystko i wtedy można będzie przejść do bliższego omówienia możliwości nowych smartfonów. To kolejni przedstawiciele już całkiem dobrze znanej serii dedykowanej sympatykom mobilnych gier. Jednocześnie Asus ROG Phone 6 i Asus ROG Phone 6 Pro są smartfonami bardzo zbliżonymi do siebie.

Czym się różnią? Jedynie maksymalnymi zasobami pamięci RAM oraz dodatkowym małym ekranem na tylnym panelu w wyżej pozycjonowanym modelu Asus ROG Phone 6 Pro, który ma nieco szerszą funkcjonalność od matrycy punktowej z Asus ROG Phone 6.

Cyberpunkowy design i ciekawe dodatki dla graczy

Ogólnie stylistyka jest tu jednak identyczna, chyba trochę cyberpunkowa, z pewnością wyróżniająca te modele na tle konkurentów. To kontynuacja kursu, jaki Asus obrał dla całej rodziny ROG Phone już wcześniej i wydaje się, że akurat dla tak pozycjonowanego sprzętu pasuje całkiem nieźle. Ekran jest otoczony dość szerokimi jak na obecne czasy ramkami, ale dzięki temu nie ma notcha. Co ważne, pokrywa go szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Na tyle znalazło się szkło Corning Gorilla Glass 3, a pod nim sporo różnego rodzaju napisów i oznaczeń. No i jest też wspomniany dodatkowy mały ekran oraz podświetlane „dare to play”. Całość została zabezpieczona przed wilgocią zgodnie z normą IPX4.

Co jeszcze na pierwszy rzut oka wyróżnia te smartfony? Z pewnością dwa złącza USB-C (żeby można było wykorzystać szereg dodatkowych akcesoriów) oraz ultradźwiękowe przyciski AirTrigger, które rozpoznają i nacisk i gesty. Powstałe z myślą o łatwiejszym sterowaniu w grach, ale można będzie używać ich też w inny sposób. Wspomniane akcesoria to natomiast na dzień dobry AeroActive Cooler 6, gamepad Kunai 3 zmieniający smartfona w przenośną konsolę, ROG Clip, Professional Dock, Aero Case, Kunai Bumper Case oraz ochrona ekranu. Dodatkowo kilka ciekawostek dla graczy skrywać ma oprogramowanie.

Specyfikacja techniczna Asus ROG Phone 6 i Asus ROG Phone 6 Pro

Android 12 z ROG UI / Zen UI

6.78-calowy ekran Samsung AMOLED, 2448x1080 pikseli (395 ppi), odświeżanie do 165 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730

pamięć RAM LPDDR5: do 16 GB w ROG Phone 6 do 18 GB w ROG Phone 6 Pro

do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS3.1

kamera główna 50 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix, nagrywanie 8K w 24 fps, 4K w 60/30 fps

kamera przednia 12 Mpix (Sony IMX663)

Bluetooth 5.2 , Wi-Fi 6E, NFC

frontowe głośniki stereo, wzmacniacze Cirrus Logic CS35L45

dual SIM, dwa złącza USB-C, 3.5mm mini jack, ultrasoniczne przyciski AirTrigger 6

dodatkowy ekran na tylnym panelu: podświetlane Aura RGB w ROG Phone 6 wyświetlacz ROG Vision w ROG Phone 6 Pro

bateria 6000 mAh, ładowanie 65W

wymiary 173 x 77 x 10.3 mm

waga 239 g

Pierwszy smartfon Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. I tak i nie

Nie dalej jak wczoraj pisaliśmy o premierze Xiaomi 12S Ultra z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Tyle tylko, że raczej nie opuści on rynku chińskiego. Tym samym pierwszymi modelami pokazującym możliwości tego układu będą właśnie Asus ROG Phone 6 i Asus ROG Phone 6 Pro.

A naprawdę spore to możliwości, w końcu jest to najnowszy, topowy procesor firmy Qualcomm. Wedle zapewnień przynosi on względem poprzednika wydajność CPU i GPU wyższą o około 10%, a zarazem lepszą energooszczędność (o 20%). Asus ROG Phone 6 i Asus ROG Phone 6 Pro będą dzięki temu killerami w benchmarkach, ale i w codziennym użytkowaniu nikomu nie zabraknie tu mocy obliczeniowych. Zwłaszcza przy tak dużych zasobach pamięci w najszybszych standardach. Nie zabrakło też nowej, piątej już generacji systemu chłodzenia GameCool.



Rog Phone 6 z AeroActive Cooler 6

Obraz i dźwięk najwyższej jakości, a aparat?

Asus ROG Phone 6 i Asus ROG Phone 6 Pro to duże (i dość ciężkie) smartfony z 6.78-calowy ekranami. Co istotne, producent wykorzystał panel AMOLED o rozdzielczości 2448x1080 pikseli i jak przystało na sprzęt mający służyć do gier nie zapomniał o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Sięga ona tu aż 165 Hz. Dochodzi do tego jeszcze częstotliwość próbkowania dotykowego 720 Hz.

Osoby mające wcześniej do czynienia ze sprzętem mobilnym tego producenta wiedzą, że sporą uwagę przywiązuje on również do warstwy audio. Omawiane nowości od tego nie odbiegają, powinny cieszyć również uszy. I nie chodzi już nawet o to, że wbrew trendom pozostawiono złącze słuchawkowe 3.5mm mini jack. Asus ROG Phone 6 i Asus ROG Phone 6 Pro posiadają frontowe głośniki stereo i wzmacniacze Cirrus Logic CS35L45. Wspierają też Qualcomm Snapdragon Sound, można liczyć na aptX adaptive, aptX Low latency, LDAC i AAC. Ponownie współpracowano w tej kwestii z firmą Dirac.

Aparat fotograficzny składa się z trzech obiektywów - głównego 50 Mpix (Sony IMX766), ultraszerokokątnego 13 Mpix oraz makro 5 Mpix. Nie jest to konfiguracja, która zawstydzałaby inne smartfony z najwyższego segmentu, ale przecież nie dla fanów mobilnej fotografii przygotowano te smartfony. O jakości zdjęć i nagrań wideo (maksymalnie 8K w 24 fps) więcej można będzie jednak powiedzieć w recenzji.

Android bliski czystego i spora bateria

Preinstalowano tutaj system Android 12 z ROG UI / Zen UI. Tak dwie nakładki przygotowano do wyboru dla użytkownika, chociaż ROG UI to w zasadzie rozbudowany motyw gamingowy podkreślający charakter sprzętu. Wedle obietnic producenta cały czas pozostaje dość blisko czystego Androida i chyba nie wypada mieć większych obaw, bo w kwestii optymalizacji oprogramowania Asus od dawna radzi sobie bardzo dobrze.

Bateria ma natomiast pojemność 6000 mAh (2x 3000 mAh). Sporo, ale też nie wypadało dawać mniej przy tak rozbudowanym sprzęcie. To też element, który da się oceniać dopiero w praktyce, na bazie osiąganych czasów pracy. Warto jednak zaakcentować, że Asus postawił na ładowanie o mocy 65W. Tylko przewodowe.

Dostępność ROG Phone 6 i polska cena

ROG Phone 6 Pro będzie oferowany w kolorze Storm White, zainteresowani ROG Phone 6 będą mogli wybierać pomiędzy Storm White i Phantom Black. W zestawach znajdą się ładowarki oraz pokrowce Aero Case.

Na ten moment podano ceny modelu ROG Phone 6 w wariantach 12 GB + 256 GB oraz 16 GB + 512 GB, które wynoszą 4999 złotych oraz 5499 złotych. Sprzedaż startuje już dziś. W przypadku ROG Phone 6 Pro póki co ograniczono się do wzmianki, iż ceny wystartują z poziomu 6399 złotych.

Źródło: ASUS