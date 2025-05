Piekielnie dobre oceny. Doom: The Dark Ages – przegląd recenzji

Już za chwilę zadebiutuje Doom: The Dark Ages – nowa odsłona kultowej serii dynamicznych FPS-ów. Czy warto będzie zagrać? Przedpremierowe recenzje podpowiadają, że tak.

Wielkimi krokami zbliża się premiera Dooma w średniowiecznym klimacie. Doom: The Dark Ages zadebiutuje 15 maja 2025 r. na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co więcej, gra trafi do biblioteki PC/Xbox Game Pass w dniu swojej premiery. Tymczasem do sieci trafiły pierwsze recenzje gry.

Doom: The Dark Ages w pierwszych recenzjach

Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Doom: The Dark Ages w serwisie Metacritic ma aktualnie średnią ocen 85/100. Tak prezentują się one dla poszczególnych platform:

Xbox Series X – ocena: 86 (na podstawie 24 recenzji krytyków)

PC – ocena: 85 (na podstawie 54 recenzji krytyków)

PlayStation 5 – ocena: 84 (na podstawie 50 recenzji krytyków)

Recenzenci są zgodni – daniem głównym jest rewelacyjny system walki, imponująca oprawa graficzna, projekt poziomów mający teraz bardziej otwarty charakter oraz średniowieczny klimat, który najwyraźniej zdał egzamin, pomimo wcześniejszych obaw. Zagracie w Doom: The Dark Ages? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Czekasz na Doom: The Dark Ages? Zagraj też w nowego Painkillera

Fani dynamicznych FPS-ów są wręcz rozchwytywani w ostatnim czasie. Doom: The Dark Ages to jedno, a przecież na horyzoncie jest jeszcze premiera polskiego Painkillera – gry, która nie bez powodu nazywana jest “polskim Doomem”. Co prawda nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery, ale wygląda na to, że zagramy jeszcze w tym roku.

