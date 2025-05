iOS 19: co poza nowym wyglądem? Apple bierze się za Wi-Fi

Wygląda na to, że Apple zamierza ponownie umocnić swój ekosystem urządzeń. Tym razem firma planuje "zaczarować" publiczne sieci Wi-Fi, co będzie można zauważyć np. podczas wakacji.

Synchronizacja danych Wi-Fi sama w sobie nie jest dziś żadną sensacją. Jeśli do logowania wystarczy hasło, twój smartfon sam udostępni je tabletowi czy komputerowi, co pozwala zaoszczędzić nieco czasu podczas łączenia kilku urządzeń. Dotyczy to zresztą nie tylko produktów Apple’a.

W przypadku hoteli, lotnisk czy statków wycieczkowych uzyskanie dostępu do publicznego Wi-Fi często wymaga jednak autoryzacji każdego urządzenia z osobna. A to związane jest zazwyczaj z koniecznością nie tylko akceptacji regulaminu, ale i wypełnienia formularza zawierającego np. nazwisko, numer pokoju czy adres e-mail. W takim wypadku logowanie się na kilku urządzeniach może być czasochłonne, ale podobno Apple chce temu zaradzić.

Jak donosi Mark Gurman, w systemie iOS 19 pojawi się bardziej zaawansowana synchronizacja danych dostępowych do Wi-Fi, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał wypełniać formularzy dostępowych osobno na iPhonie, iPadzie oraz komputerze Mac.

Dziennikarz nie precyzuje, jak miałoby to działać od strony technicznej. Spekuluje się, że sparowane urządzenia mogłyby w jakiś sposób przekazywać routerowi sfałszowany i ujednolicony identyfikator karty sieciowej, automatycznie wypełniać formularze po autoryzacji jednego urządzenia lub “przepuszczać” cały ruch sieciowy przez iPhone’a, co jednak mogłoby się wiązać ze zwiększonym zużyciem energii na smartfonie.

iOS 19: kiedy premiera?

Apple ogłosił, że nowa wersja systemu iOS zostanie oficjalnie zaprezentowana już 9 czerwca, bo tego dnia rusza konferencja dla programistów WWDC25. Oczekuje się, że - zgodnie z tradycją - początkowo wydana zostanie wersja beta, a finalna aktualizacja trafi do użytkowników w połowie września.

Według wcześniejszych doniesień, interfejs iOS 19 zostanie wizualnie upodobniony do oprogramowania visionOS z gogli Apple Vision Pro. System iPhone’a ma otrzymać okrągłe ikony oraz większy nacisk na cieniowanie i efekt głębi.