ASUS Adol Book 14 to pierwszy laptop, który nie tylko działa, ale również... pachnie. Tajwański producent przygotował specjalną edycję tego sprzętu z dozownikiem perfum.

Wybór odpowiedniego laptopa nie jest łatwym zadaniem. Zwykle kierujemy się wyglądem, specyfikacją i ceną. Dzięki temu możemy znaleźć idealny laptop do pracy lub wydajny komputer do gier.

Firma ASUS postanowiła jednak spróbować czegoś nowego. W ofercie tajwańskiej marki pojawiła się specjalna wersja modelu Adol Book 14 air, która ma przyciągać klientów (a bardziej pewnie klientki) również... zapachem.

Pierwszy laptop z dozownikiem perfum

Firma ASUS nawiązała współpracę ze znaną marką perfum Anna Sui, co pozwoliło opracować nowatorskie rozwiązanie. Na pokrywie laptopa znalazł się niewielki dozownik perfum.

W zestawie znajdziemy trzy różne próbki, które trzeba włożyć do otworu w pokrycie matrycy: Be a New Her, Basil and Mandarin i Rose of Man's Land. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to syntezator zapachów, a po prostu nasączony krążek.

ASUS Adol Book 14 air oferuje też niezłą specyfikację

Laptop został wyposażony w 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 px i odświeżaniu 240 Hz. Producent chwali się bardzo dobrym odwzorowaniem barw (100% pokrycia palety DCI-P3 i Delta E <1).

W środku znalazł się 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 8945H z grafiką Radeon 780M, 32 GB pamięci LPDDR5x-7500 oraz dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 1 TB. Bateria o mocy 75 Wh ma wystarczyć nawet na 14 godzin odtwarzania wideo.

Warto zaznaczyć, że Adol Book 14 oferuje kilka unikalnych funkcji AI, jednak nie wspiera Copilot+, ponieważ wydajność jednostki NPU jest niższa niż wymagane przez Microsoft 40 TOPS.

Producent dodaje w zestawie z laptopem kilka ciekawych dodatków, które mają zachęcić klientki do wyboru sprzętu. W zestawie znajdziemy fioletową torbę na laptopa, fioletową mysz bezprzewodową, naklejki umożliwiające personalizację laptopa, a do tego flakonik perfum Wishing Elf marki Anna Sui. Jak na razie sprzęt jest dostępny w Chinach, gdzie został wyceniony na 6999 RMB (niecałe 4000 tys. zł).