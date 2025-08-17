Ważne zmiany dla graczy PUBG. Coś się kończy, coś zaczyna

  • benchmark.pl
Nadchodzą wielkie zmiany w PUBG. Tym razem dotyczą one graczy konsolowych. Wydawca gry zapowiada zakończenie wsparcia dla PlayStation 4 oraz Xbox One.

Firma Krafton ma ważny komunikat dla graczy PUBG. Popularna gra przestanie działać na starszych konsolach (PlayStation 4 oraz Xbox One). Koniec wsparcia nastąpi 13 listopada 2025 r. Od tego dnia konsolowe PUBG będzie dostępne jedynie dla użytkowników PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Przejście na Unreal Engine 5

Powodem całego “zamieszania” jest zapowiadane wcześniej przejście na silnik Unreal Engine 5. Koniec wsparcia PS4/XOne nie oznacza, że przepadnie postęp: wszystkie dane związane z kontem – włącznie z zakupionymi przedmiotami – będą zachowane. Jak przenieść zapis? Procedura jest łatwa, w zasadzie "bezobsługowa". Wystarczy zalogować się do swojego konta PUBG na PlayStation 5 lub Xbox Series X|S. 

Międzyplatformowy charakter PUBG zmusił twórców do opracowania stabilnych wersji dla konsol obecnej generacji. Celem jest zapewnienie stabilnych 60 kl./s dla wszystkich.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Jakość i wydajność PUBG na PS5 i Xbox Series X|S

Nowy silnik to nowe możliwości nowa jakość. W wersji na PlayStation 5 gra zaoferuje 1440p oraz 60 kl./s. PUBG na PlayStation 5 Pro będzie również działać w 60 kl./s, ale przy wyższej rozdzielczości wynoszącej 2160p. Xbox Series X osiągnie taką samą wydajność co PS5 Pro. Natomiast Xbox Series S zaoferuje dwa tryby: 1080p przy 60 kl./s oraz 1440p przy 30 kl./s.

Oto jak PUBG prezentuje się aktualnie w wersji na PS5:

PUBG

A tutaj dla porównania wersja gry na PS5 po migracji:

PUBG

Migracja na nowszą generację konsol otwiera twórcom drogę do “większych aktualizacji w przyszłości”.

Źródło: pubg.com

