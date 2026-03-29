TCL pokazuje ofertę na 2026 r. Nowe telewizory Mini LED, soundbary i monitory

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
TCL zaprezentował europejskie portfolio urządzeń na 2026 r. Trzon oferty stanowią telewizory SQD-Mini LED, ale producent rozwija też segment audio i monitorów do grania oraz pracy na dużej przestrzeni roboczej.

Nowa linia TCL skupia się na budowie domowego centrum rozrywki. Producent łączy w jednej ofercie telewizory, soundbary, głośniki i monitory, które mają sprawdzać się podczas oglądania filmów, transmisji sportowych, streamingu i grania.

Wśród najważniejszych premier znalazły się serie X11L, C8L i C7L, a także lifestyle'owy A400 Pro NXTVISION TV. Firma stawia na lepszą kontrolę światła, wyższy kontrast i większą płynność obrazu w całym europejskim portfolio na 2026 r.

Telewizory TCL 2026. Najważniejsze modele SQD-Mini LED

Najmocniej nowy kierunek widać w rodzinie SQD-Mini LED. Jej flagowym modelem jest X11L, który TCL kieruje do odbiorców oczekujących bardzo jasnego obrazu, rozbudowanego wygaszania i wysokiej płynności podczas filmów, sportu oraz treści HDR.

TCL X11L SQD-Mini LED TV Series oferuje do 20 736 stref wygaszania, jasność do 10 000 nitów, 144 Hz, 100 proc. BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut, HDR10+, Dolby Vision i Audio by Bang & Olufsen.

TCL C8L SQD-Mini LED TV z kolei charakteryzuje się nawet 4032 strefami wygaszania, jasnością do 6000 nitów, natywnym 144 Hz, dźwiękiem Bang & Olufsen i wsparciem dla Dolby Atmos.

TCL C7L SQD-Mini LED TV cechuje jasność do HDR 3000 nitów, do 2176 stref wygaszania, 144 Hz, 288 VRR Game Accelerator, HDMI 2.1 i Dolby Atmos.

TCL informuje też o współpracy z Google przy dalszym rozwijaniu funkcji Gemini na wspieranych rynkach, zgodnie z planami rozwoju Google TV w kolejnych językach i lokalizacjach w 2026 r. Wiosną firma chce ponadto wprowadzić w Europie dwa modele RGB-Mini LED.

A400 Pro, soundbary i głośniki do kina domowego

Osobne miejsce w ofercie zajmuje A400 Pro NXTVISION TV. Ten model łączy technologię QD-Mini LED z wzornictwem inspirowanym obrazem ściennym. TCL podaje, że telewizor ma obudowę w kolorze jasnego orzecha, matowy panel HVA i wbudowaną Art Gallery z ponad 80 dziełami.

Pod względem parametrów A400 Pro oferuje do 448 stref lokalnego wygaszania, 144 Hz, procesor TSR AiPQ, jasność do 1000 nitów oraz system Onkyo 2.0 Hi-Fi ze wsparciem dla Dolby Atmos i DTS. Według materiału producenta ekran ma łączyć funkcję telewizora z elementem wystroju wnętrza.

Nowości w audio obejmują zarówno smukłe soundbary, jak i bardziej rozbudowane zestawy do salonu. TCL podkreśla, że nacisk położył na prostszą instalację i lepszy odbiór dialogów, muzyki oraz efektów bez budowania skomplikowanego systemu.

Ultra Slim Soundbar A65K oferuje grubość 50 mm, układ 3.1.2, Audio by Bang & Olufsen, Dolby Atmos i DTS:X. Drugą nowością jest Q85H Pro z konfiguracją 7.1.4, Dolby Atmos, DTS:X, bezprzewodowmy subwooferem i tylnymi głośnikami satelitarnymi. Listę zamyka Z100 Wireless Free Sound Speaker: moc 170 W na jednostkę 1.1.1, współpraca z Dolby Atmos FlexConnect i możliwość rozbudowy do czterech głośników.

Monitory TCL dla graczy i do pracy wielookiennej

TCL rozszerza ofertę także poza salon. W segmencie monitorów producent pokazuje modele dla graczy oraz osób, które potrzebują szerokiej przestrzeni roboczej i wysokiej płynności obrazu podczas codziennej pracy.

Wśród nowości znalazły się:

  • 32X3A OLED+ Gaming Monitor: panel OLED, tryb UHD 240 Hz lub FHD 480 Hz, panel antyodblaskowy i Audio by Bang & Olufsen;
  • 27C2A QD-Mini LED Dual-mode Gaming Monitor: UHD 4K, tryb FHD 320 Hz, 1 ms GTG, HDR1000 i 1196 stref lokalnego wygaszania;
  • 57R94 Dual 4K QD-Mini LED Monitor: ekran 57 cali, format 32:9, zakrzywienie 1000R, odświeżanie 120 Hz, filtr światła niebieskiego i certyfikacja TÜV.

Model 57R94 TCL pozycjonuje jako monitor do gier i pracy na wielu oknach jednocześnie. Producent wskazuje, że panoramiczny ekran ma zastępować dwa oddzielne wyświetlacze jedną przestrzenią roboczą, przy zachowaniu mocnego kontrastu, jasności HDR i intensywnych kolorów.

Przeczytaj także:

