300 GB RAM w aucie? Micron zapowiada erę “pamięciożernej” elektroniki

Micron nie ma wątpliwości: nadchodzi era “pamięciożernej” elektroniki. Sztuczna inteligencja, autonomiczne auta i roboty sprawią, że urządzenia będą potrzebować setek gigabajtów RAM – a to dopiero początek technologicznej rewolucji.

Micron zaprezentował rewelacyjne wyniki za drugi kwartał 2026 r. – firma odnotowała niemal trzykrotnie wyższe przychody niż w analogicznym okresie 2025 r. Choć liczby robią ogromne wrażenie, jeszcze ciekawsze są prognozy i wizja rozwoju rynku przedstawiona przez prezesa Sanjay Mehrotra, na które zwraca uwagę m.in. The Register.

Sztuczna inteligencja jako główny motor zmian

Według Mehrotry, rozwój AI nie tylko zwiększa zapotrzebowanie na moc obliczeniową, ale przede wszystkim na pamięć i przechowywanie danych. Modele działające lokalnie na urządzeniach końcowych (tzw. on-device AI) będą wymagały znacznie większych zasobów niż dzisiejsze aplikacje.

W praktyce oznacza to, że każde urządzenie stanie się bardziej “pamięciożerne”. Różnica między sprzętem klasy podstawowej a premium będzie rosła, a pamięć stanie się jednym z kluczowych elementów wartości urządzeń.

Mehrotra podkreśla, że to dopiero początek wieloletniego trendu, a nie chwilowy boom.

Samochody będą potrzebować ponad 300 GB RAM

Jedną z najbardziej konkretnych prognoz dotyczy motoryzacji. Obecnie samochody wykorzystują relatywnie niewielkie ilości pamięci (rzędu kilkunastu GB), ale wraz z rozwojem autonomii poziomu L4 sytuacja ma się diametralnie zmienić.

Mehrotra przewiduje, że przyszłe pojazdy będą potrzebować ponad 300 GB pamięci DRAM. Wynika to z konieczności przetwarzania ogromnych ilości danych z czujników w czasie rzeczywistym, ale też działania zaawansowanych systemów AI odpowiadających za decyzje na drodze oraz zapewnienia redundancji i bezpieczeństwa systemów krytycznych.

To oznacza, że każdy autonomiczny samochód stanie się zaawansowanym centrum obliczeniowym na kołach - a pamięć będzie jednym z jego kluczowych komponentów.

Wzrost znaczenia robotyki

Jeszcze większe ambicje Micron wiąże z robotyką. Mehrotra określa ją jako potencjalnie jeden z największych segmentów technologicznych w perspektywie najbliższych dwóch dekad.

Roboty przyszłości – zarówno przemysłowe, jak i konsumenckie – mają wymagać ogromnej mocy obliczeniowej, zaawansowanych systemów AI oraz dużych zasobów pamięci porównywalnych z tymi w autonomicznych pojazdach.

Oznacza to, że roboty mogą stać się kolejną kategorią produktów generujących wielokrotnie większy popyt na pamięć niż dzisiejsze urządzenia elektroniczne.

Urządzenia osobiste: więcej pamięci dzięki AI

Choć rynek PC i smartfonów w krótkim terminie może doświadczać spowolnienia dostaw, Mehrotra patrzy na te segmenty w dłuższej perspektywie z optymizmem.

Kluczowym czynnikiem ma być rozwój funkcji AI działających bezpośrednio na urządzeniu. W praktyce oznacza to większe modele działające lokalnie, więcej danych przetwarzanych bez połączenia z chmurą, ale przy okazji wzrost zapotrzebowania na pamięć w każdym urządzeniu.

W efekcie przyszłe komputery i smartfony będą zawierały znacznie więcej pamięci niż obecne modele – nie tylko ze względu na wydajność, ale także nowe funkcje oparte na AI.

Pamięć, jak moc obliczeniowa

Według prognoz szefa Micronu, rynek pamięci wchodzi w okres wieloletniej transformacji. Samochody autonomiczne, roboty i urządzenia z AI mają radykalnie zwiększyć zapotrzebowanie na DRAM i inne typy pamięci.

Choć wiele z tych trendów dopiero się rozwija, kierunek jest jasny: pamięć stanie się jednym z kluczowych zasobów ery sztucznej inteligencji — równie istotnym jak sama moc obliczeniowa. Oczywiście warto brać pod uwagę, że Micron zajmuje się głównie produkcją pamięci, więc spełnienie takiej wizji byłoby jej na rękę.