Steve Wozniak punktuje AI: jestem bardzo rozczarowany

Steve Wozniak, współzałożyciel Apple, podchodzi sceptycznie do sztucznej inteligencji. Choć technologia dynamicznie się rozwija, on sam wskazuje na jej ograniczenia i przyznaje wprost: jestem bardzo rozczarowany.

Steve Wozniak, znany współzałożyciel Apple, od lat uchodzi za jedną z kluczowych postaci rewolucji komputerowej. To właśnie on, wraz ze Stevem Jobsem, odegrał fundamentalną rolę w stworzeniu pierwszych komputerów Apple i upowszechnieniu technologii. Jego wkład nie ograniczał się jedynie do inżynierii – Wozniak był symbolem podejścia, w którym technologia miała być dostępna, praktyczna i przyjazna użytkownikowi.

Wozniak rozczarowany sztuczną inteligencją

W wywiadzie dla CNN, przeprowadzonym w kontekście 50-lecia Apple, Wozniak został zapytany o to, co go ekscytuje, a co niepokoi w związku ze sztuczną inteligencją. Jego odpowiedzi nie były entuzjastyczne – wręcz przeciwnie, wskazywały na wyraźny sceptycyzm.

Wozniak zwrócił uwagę na to, że systemy AI często nie odpowiadają dokładnie na intencje użytkownika. Jak zauważył, zdarza się, że zadając pytanie z jednym kluczowym słowem, otrzymuje się obszerne, poprawne merytorycznie odpowiedzi, które jednak nie trafiają w sedno pytania. To doświadczenie, jak podkreślił, jest powszechne i frustrujące dla wielu użytkowników.

Podkreślił również, że generowane przez AI treści są jego zdaniem “zbyt suche i zbyt perfekcyjne”. Dodał też wprost: "jestem bardzo rozczarowany" – wskazując, że chodzi o jakość i charakter odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję. W jego opinii brakuje im ludzkiego pierwiastka – emocji, niedoskonałości i autentyczności, które sprawiają, że komunikacja międzyludzka ma większą wartość.

Czy AI może zastąpić człowieka?

W rozmowie pojawiło się również pytanie o to, czy sztuczna inteligencja może w przyszłości zastąpić ludzi w pewnych obszarach. Wozniak odpowiedział ostrożnie. Przyznał, że technologia nieustannie się rozwija, jednak obecnie nie ma dowodów na to, że rozumiemy wystarczająco dobrze działanie ludzkiego mózgu, aby stworzyć system zdolny do odczuwania emocji, troski o innych czy autentycznej intencji działania.

Jednocześnie zaznaczył, że nie można całkowicie wykluczyć takiej możliwości w przyszłości. Historia technologii pokazuje, że granice są przesuwane, a systemy mogą osiągać poziom, który dziś wydaje się nieosiągalny. W teorii AI mogłaby kiedyś lepiej rozumieć człowieka i reagować w sposób bardziej "ludzki”.

Kontrast wobec opinii innych liderów technologicznych

Jak zauważa serwis TechSpot, stanowisko Wozniaka wyróżnia się na tle bardziej optymistycznych opinii innych liderów branży technologicznej. Niektórzy porównują ją do przełomowej technologii większej niż internet lub do skoku cywilizacyjnego porównywalnego z wynalezieniem mikroprocesora czy silnika parowego.

foto na wejście: CNN