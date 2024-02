ASUS Zenbook DUO już w Polsce. Dwa ekrany i mniej niż 2 kg

ASUS Zenbook DUO trafia na polski rynek. To pierwszy na świecie ultramobilny laptop z dwoma 14-calowymi ekranami dotykowymi. Oto jego specyfikacja oraz cena.

Jeden ekran to za mało? Z pomocą przychodzi ASUS Zenbook DUO. Może i nie ma przezroczystego ekranu jak laptop Lenovo, ale jest za to wyposażony w dwa 14-calowe ekrany dotykowe 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED 16:10 tworzące razem 19,8-calową przestrzeń roboczą. Urządzenie wyposażone jest w odłączaną, pełnowymiarową klawiaturę Bluetooth i touchpad ASUS ErgoSens.

O ekranach i jego możliwościach słów kilka

Jego niewielka waga, wynosząca jedynie 1,35 kg (bez klawiatury), sprawia, że jest to urządzenie niezwykle mobilne i wygodne w użyciu. Jednym z najważniejszych atutów Zenbook DUO są dwa pełnowymiarowe wyświetlacze ASUS Lumina OLED 16:10. Oferują one rozdzielczość 3K i częstotliwość odświeżania 120 Hz, co gwarantuje niezwykle płynny i wyraźny obraz. Wyświetlacze te są połączone za pomocą zawiasu o kącie otwarcia 180 stopni, co umożliwia natychmiastowe rozszerzenie obszaru roboczego do imponujących 19,8 cala.

Wspomniane ekrany ASUS Lumina OLED - z certyfikatami Dolby Vision, Pantone Validated i 100 proc. pokryciem palety barw DCI-P3 - gwarantują żywe i wiernie odwzorowane kolory. Ekrany ASUS Lumina OLED otrzymały również certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500, co jest dowodem na to, że ekrany te są w stanie wyświetlać najgłębsze poziomy czerni.

Zenbook DUO to urządzenie niezwykle uniwersalne, które pozwala na korzystanie z niego zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Użytkownik ma do dyspozycji wiele trybów pracy, takich jak: laptop, podwójny ekran, stacjonarny lub sharing. Kontrola nad tymi trybami jest możliwa dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu ASUS ScreenXpert. W zestawie z Zenbook DUO otrzymujemy również odłączaną klawiaturę. Można ją umieścić na dolnym wyświetlaczu, co pozwala na uzyskanie wyglądu klasycznego laptopa. Alternatywnie, klawiaturę można odłączyć, aby w pełni wykorzystać obszar roboczy.

Co w środku?

Procesor Intel Core Ultra 9, który jest wyposażony w zintegrowaną jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU).

NPU z kolei to dedykowany silnik, który uwalnia potencjał sztucznej inteligencji na komputerach klasy PC - doskonałe rozwiązanie do odciążenia CPU i zapewnienia energooszczędnej akceleracji AI dla nowoczesnych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Pamięć RAM LPDDR5x o maksymalnej pojemności do 32 GB.

Ponadto, urządzenie wyposażone jest w dysk SSD PCIe 4.0, który oferuje ogromną pojemność do 2 TB.

Bateria o długiej żywotności i pojemności 75 Wh; obsługuje do 20% więcej cykli ładowania niż poprzednia generacja.

System Dolby Atmos.

Zenbook DUO w 90 proc. składa się ze stopu magnezu i aluminium pochodzącego z recyklingu poprzemysłowego (PIR).

ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 będzie dostępny w Polsce od 26.02 w cenie od 9999 zł.

Źródło: ASUS, zdjęcie otwarcia: ASUS