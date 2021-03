Grupa cyberprzestępców przeprowadziła skuteczny atak ransomware REvil (Sodinokibi) na Acer. Żądana kwota okupu jest najwyższą dotychczas znaną i wynosi 200 milionów złotych.

Wyciek danych Acer

Jeden z większych producentów elektroniki, którego znamy przede wszystkim z komputerów stacjonarnych, laptopów oraz monitorów padł ofiarą ataku ransomware REvil.

Dowodem wycieku danych są opublikowane w sieci obrazy dotyczące firmowych dokumentów Acera - głównie arkusze związane z finansami firmy.

Ransomware REvil (Sodinokibi) jest przeznaczony do szyfrowania plików na komputerze ofiary. Uniemożliwia to zatem dostęp do plików do czasu opłacenia okupu. REvil dystrybuowany jest za pośrednictwem załączników w e-mail lub nawet przez złośliwe reklamy.

Najwyższe żądanie okupu w historii

Acer zakończył rok 2019 z przychodem w wysokości 7,8 miliarda dolarów i obecnie zatrudnia ok. 7000 pracowników. Przestępcy najwidoczniej uznali, że “na biednego nie trafiło” i w związku z tym zaproponowali kwotę okupu wynoszącą 50.000.000 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi jakieś 200.000.000 zł. Czas na spłatę mija 28 marca i do tego czasu Acer może liczyć na 20% upust ze strony atakujących. Jeśli natomiast żądania finansowe nie zostaną do tego czasu spełnione - kwota zostanie podwojona, a więc będzie wynosić ok. 400.000.000 zł. Na ten moment żądana kwota okupu jest najwyższą znaną w historii.

O wszelkich nowych informacjach związanych z atakiem ransomware REvil na sieć Acera będziemy informować wraz z pojawiającymi nowymi doniesieniami.

Jak myślicie? Acerowi uda się rozwiązać sprawę ataku bez płacenia okupu? Z drugiej jednak strony - w jaki sposób wyprać taką ilość gotówki, jaką żądają przestępcy?

Źródło: bleepingcomputer.com

