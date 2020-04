Wiele osób zastanawia się, czy płacić okup cyberprzestępcom. Lepiej tego nie robić, ale z badania przeprowadzonego przez Infrascale wynika, że ponad połowa ofiar faktycznie wpłaca pieniądze w zamian za odblokowanie dostępu do plików.

Ostatnio ransomware jest ulubioną bronią w rękach cyberprzestępców. To zupełnie nie dziwi – wszak jest też szalenie skuteczna. Nikt nie chce tracić dostępu do swoich plików, a właśnie na tym to polega: na zaszyfrowaniu danych na komputerze ofiary i żądaniu okupu w zamian za podanie klucza.

Ataki typu ransomware są przeraźliwie skuteczne

To, że – jak wynika z danych opublikowanych przez Infrascale – ponad połowa przedsiębiorstw płaci okup po infekcji ransomware oznacza, że w dużej mierze nie stosują się one do podstawowej zasady bezpieczeństwa. Jak ona brzmi? Prosto: regularnie wykonuj kopie zapasowe.

Niemożliwe jest to, by w stu procentach uchronić się przez atakiem ransomware, ale stosunkowo łatwo jest minimalizować jego negatywne efekty. Żadną stratą nie jest zablokowany dostęp do plików, jeżeli w bezpiecznym miejscu przechowujemy ich (jak najbardziej) aktualne kopie.

Czy warto płacić okup i dlaczego nie?

W przypadku, gdy nie zadba się o backup, jedynym sposobem faktycznie pozostaje wpłacenie okupu. Ale to nie jest dobre wyjście i jest tak co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze: negocjujemy z przestępcami, więc nie mamy powodów, by wierzyć, że wywiążą się oni ze swojej części umowy. Po drugie: dając im pieniądze, motywujemy ich do kolejnych cyberataków tego typu.

A cyberprzestępcy są poważnie zmotywowani, o czym najlepiej świadczy fakt, że aż 46 proc. małych i średnich przedsiębiorstw ma za sobą infekcję typu ransomware (jak wynika z tego samego badania). Ofiarami są częściej firmy działające na zasadzie B2B, ale te z sektora B2C wcale nie mogą czuć się bezpiecznie.

Źródło: White Magick, Marken, Infrascale

