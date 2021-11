Słyszeliście o Aven Colony? Jeśli nie, to warto zmienić taki stan rzeczy i zapoznać się z produkcją Mothership Entertainment LLC. Zwłaszcza, że można zrobić to za darmo.

Epic Games Store rozdaje Aven Colony

Skoro mowa o Epic Games Store, spora część graczy zapewne wie, że do skorzystania z oferty wystarczy spełnienie dwóch warunków. I to nieszczególnie skomplikowanych. Mowa bowiem o posiadaniu konta w omawianym sklepie i przypisaniu do niego darmowej gry w określonym terminie. Tradycyjnie w przypadku Epic Games Store jest to tydzień, Aven Colony jest dostępne za darmo do 11 listopada do godziny 17:00 naszego czasu.

Aven Colony, czyli nowy dom dla ludzkości

Rzut oka na średnią z recenzji wynoszącą 65% nie rzuca na kolana. Aven Colony to jest jednak w gronie tych gier, które lepiej odebrali sami gracze. Tu średnia sięgnęła już naprawdę niezłych 81%.

Zadaniem gracza jest zbudowanie nowego domu dla ludzkości, pierwszej kolonii poza Układem Słonecznym. Nie jest to szczególnie zaskakujący zarys fabularny, same założenia rozgrywki też są znane z podobnych produkcji. Ważne, że w praktyce zabawa okazuje się satysfakcjonująca. A obejmuje budowanie infrastruktury, eksplorację terenu, zarządzanie surowcami, borykanie się z trudami środowiskowymi panującymi na odległej plancie (tutaj to m. in. burze elektryczne, pyłowe czy piaskowe i erupcje trujących gazów oraz obce formy życia) i w końcu dbanie o dobrobyt obywateli. To strategia, ale niektórzy mogą też określać grę jako symulator kolonizacji. Podobnie jak to było z Surviving Mars rozdawanym przez Epic Games Store jakiś czas temu.

