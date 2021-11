Company of Heroes 3 nie przyniesie rewolucji w rozgrywce, ale każdy pojedynczy aspekt swoich poprzedniczek wniesie na wyższy poziom. Taki przynajmniej jest plan.

Jak wygląda rozgrywka w Company of Heroes 3?

Company of Heroes 3 skutecznie przetestuje nasze strategiczne umiejętności i sprawdzi, jak ma się nasz taktyczny zmysł. Wynagrodzi to efektowną walką i realistycznymi akcjami w iście kinowym stylu, o co zadbają biblioteki DirectX 12 i najnowszy silnik Essence Engine opracowany przez Relic. Ulepszona sztuczna inteligencja sprawi natomiast, że walki nie tylko wyglądać będą realistycznie.

Zostaniemy przeniesieni do czasów II wojny światowej i trafimy w okolice Morza Śródziemnego, wraz z całą ich różnorodnością: od gór Półwyspu Apenińskiego, przez wybrzeża, aż po północnoafrykańskie pustynie. Każda lokalizacja będzie rządzić się swoimi prawami i wymagać stosowania nieco innej taktyki. Pomoże w tym obszerny katalog rozkazów, frakcji i pojazdów.

Rozgrywkę ominą rewolucje, choć twórcy postarali się o to, by oddać graczom jeszcze większą swobodę i dać im jeszcze większe możliwości. Będziemy mogli dowodzić siłami naziemnymi, powietrznymi i morskimi, a także budować linie zaopatrzeniowe. Będziemy mogli wykonywać manewry flankujące i przeprowadzać szturmy, stawiać na wywiad i ciche działanie albo też wykorzystać swoją szybkość i zaskoczenie.

Na wirtualnym polu walki w Company of Heroes 3 każda decyzja będzie miała znaczenie i wpłynie nie tylko na aktualnie toczoną bitwę, ale też na historię całej wojny. Choć rozgrywka toczy się w czasie rzeczywistym, to gdy potrzebujesz chwili na zastanowienie się lub skoordynowanie działań, możesz skorzystać z pełnej pauzy taktycznej. O tym i o wszystkich innych aspektach rozgrywki twórcy opowiedzieli w najnowszym materiale wideo…

Zobacz najnowszy zwiastun Company of Heroes 3 z omówieniem rozgrywki:

Na razie Company od Heroes 3 znajduje się na etapie pre-alpha i trudno powiedzieć, kiedy można się spodziewać premiery tej gry. Jednak raczej nieprędko.

Źródło: IGN, Dark Side of Gaming, Relic