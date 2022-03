Google Maps nie działa? Nie szukaj winy na swoich urządzeniach, problem leży gdzie indziej.

Awaria Google Maps na całym świecie

Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, iż Google Maps to jedna z ważniejszych usług nie tylko tego producenta, ale ogólnie. Jak przydatna i popularna jest na całym świecie pokazują również awarie i lawinowo pojawiające się wtedy komentarze zawiedzionych użytkowników. Tak, jak dziś.

Google ma jakieś (bo póki co nie jest jasne o co chodzi) problemy od około godziny 16:30 naszego czasu. W największym stopniu dotyczą one właśnie Google Maps, zarówno na komputerach, jak i w aplikacji mobilnej na smartfonach.

Póki co pewna jest naprawdę spora liczba napływających raportów. Widać też wyraźnie, że omawiana awaria ma charakter ogólnoświatowy. W najgorszej sytuacji wydają się być mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, ale problemy występują też w Europie, w tym w Polsce.

Google nie zdecydowało się póki co na jakikolwiek komunikat.

Inne usługi Google też mogą nie działać poprawnie

Niestety nie jest to jedyna zła wiadomość. W mniejszym stopniu, ale jednak, pojawiają się również komentarze dotyczące innych usług Google. Niektórzy użytkownicy nie mogą cieszyć się pełną funkcjonalnością poczty Gmail, innym szwankuje przeglądarka Chrome.

Zauważyliście problemy z jakąś usługą Google u siebie?

Źródło: downdetector, ZaufanaTrzeciaStrona, foto: unsplash