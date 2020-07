Użytkownicy sieci Play zaczynają masowo zgłaszać problemy z działaniem sieci. Wygląda na to, że 21 lipca będzie kolejnym dniem z większą awarią.

AKTUALIZACJA

Play odniosło się do poniższych informacji. Potwierdzono problemy i obiecano wyeliminować je tak szybko, jak to możliwe. Wygląda na to, że sytuacja jest już opanowywana, bo liczba raportów od użytkowników spada.

, wiemy o tych utrudnieniach i zapewniamy, że działamy, żeby je naprawić. Prosimy o wyrozumiałość – staramy się jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie sieci. — Play (@Play_Polska) July 21, 2020

ORYGINALNY NEWS

Problemy z SMSami w Play

Dane z downdetector wyraźnie pokazują, iż pierwsze problemy w Play wystąpiły po godzinie 11:00. Lawinowo zaczęły pojawiać się wtedy raporty od użytkowników i cały czas (na godzinę 12:00) mamy do czynienia z rosnącym trendem.

Zdecydowana większość raportów mówi o problemach z wiadomościami SMS, których nie da się wysyłać. Niektórzy, chociaż takie komentarze pojawiają się rzadziej, narzekają również na jakość połączeń i kłopoty z zasięgiem sieci.

Awaria Play, problemy w całym kraju

Wygląda na to, że awaria ma charakter ogólnokrajowy, najwięcej zgłoszeń napływa standardowo z najgęściej zaludnionych miast.

Póki co Play nie odniosło się do sprawy. Pozostaje czekać nie tylko na oficjalny komunikat, ale przede wszystkim na rozwiązanie problemów.

Jak sytuacja u Was?

