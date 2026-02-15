Komputery

Konsola nie do końca przenośna. Ayaneo zaszalało nie tylko z rozmiarem

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Komputery w ciele konsol przenośnych z reguły nie są zbyt kompaktowe. Aby poradzić sobie z uruchamianiem nowoczesnych gier, producenci muszą wcisnąć spore podzespoły oraz chłodzenie. Ayaneo Next II przekracza jednak pewne granice.

Konsole przenośne z komputerowymi podzespołami często przenośne są przede wszystkim z nazwy. Oczywiście możemy zabrać je ze sobą i zagrać w zaawansowane wizualnie gry, ale bez podłączenia do prądu taka rozgrywka nie potrwa specjalnie długo. Można do tego podejść jak Lenovo, które w przypadku mającej prawie 30 cm długości konsoli postawił na odczepiane kontrolery. Bazę, która waży 640 gramów, mogliśmy oprzeć o stolik. 

Nie wiemy, jak sprawa ma się z Ayaneo Next II, ale producent nie postawił na odczepiane kontrolery. Biorąc pod uwagę, że sprzęt ma prawie 35 centymetrów szerokości oraz waży około 1425 gramów, raczej nie będzie łatwiejszy w utrzymaniu w rękach przez dłuższy czas. Producent chce to zrekompensować mocną specyfikacją. 

Konsola przenośna, która waży tyle, co laptop. I ma podobną moc 

Sercem Ayaneo Next II są układy z serii AMD Ryzen AI Max, a konkretnie modele AI MAX 385 z 8 rdzeniami i 16 wątkami oraz AI MAX+395 z 16 rdzeniami i 32 wątkami. Obydwa wykonano w procesie litograficznym 4nm i z wykorzystaniem rdzeni Zen 5. W wariancie Ryzen AI Max 385 postawiono na układ graficzny Radeon 8050S z jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5 z taktowaniem do 2,8 GHz i dających do 106 TOPS. W wariancie AI MAX+ 395 układ to Radeon 8060S z 40 jednostkami RDNA 3.5 o taktowaniu do 2,9 GHz z mocą do 126 TOPS.

W konsolce główną gwiazdą może okazać się jednak ekran. To 9,06-calowy panel dotykowy o rozdzielczości 2400x1504, wykonany w technologii OLED. Obsługuje on odświeżanie w 60, 120, 144 lub 165 Hz, a jego jasność maksymalną producent ocenia na 1155 nitów.

Ayaneo Next IIAyaneo Next II przód i tyłAyaneo Next II ma sporo przycisków

Duży rozmiar pozwolił na zmieszczenie nie tylko wydajnego chłodzenia, ale i kilku sposobów sterowania. Oprócz dwóch gałek TMR z modyfikowanym oporem oraz przycisków i krzyżaka, znajdziemy tu także panele dotykowe. Regulacje odbywają się także przy triggerach, a do tego dostajemy cztery dodatkowe przyciski w dolnej części z tyłu sprzętu.

W Ayaneo Next II pracuje Windows 11. Konsola zaoferuje porty USB-C 4, slot na kartę Micro SD oraz gniazdo słuchawkowe. Całość wieńczy akumulator o pojemności 116,1 Wh. To za dużo, by ze sprzętu móc korzystać w samolotach, gdzie limit dla elektroniki wynosi 100 Wh.

W najdroższej wersji Ayaneo Next II znajdziemy do 128 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemności 2 TB. Wywinduje to cenę do 4299 dolarów (około 15 250 złotych), ale w ofercie przedsprzedażowej na Indiegogo ta cena została obniżona do 3499 dolarów (około 12 400 złotych). Najtańsza wersja z 32 GB RAM-u i 1 TB SSD to z kolei 1799 dolarów (około 6380 złotych).

Źródło: Engadget

Cyfrowi bezpieczni Misja AI

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login