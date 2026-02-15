Konsola nie do końca przenośna. Ayaneo zaszalało nie tylko z rozmiarem

Komputery w ciele konsol przenośnych z reguły nie są zbyt kompaktowe. Aby poradzić sobie z uruchamianiem nowoczesnych gier, producenci muszą wcisnąć spore podzespoły oraz chłodzenie. Ayaneo Next II przekracza jednak pewne granice.

Konsole przenośne z komputerowymi podzespołami często przenośne są przede wszystkim z nazwy. Oczywiście możemy zabrać je ze sobą i zagrać w zaawansowane wizualnie gry, ale bez podłączenia do prądu taka rozgrywka nie potrwa specjalnie długo. Można do tego podejść jak Lenovo, które w przypadku mającej prawie 30 cm długości konsoli postawił na odczepiane kontrolery. Bazę, która waży 640 gramów, mogliśmy oprzeć o stolik.

Nie wiemy, jak sprawa ma się z Ayaneo Next II, ale producent nie postawił na odczepiane kontrolery. Biorąc pod uwagę, że sprzęt ma prawie 35 centymetrów szerokości oraz waży około 1425 gramów, raczej nie będzie łatwiejszy w utrzymaniu w rękach przez dłuższy czas. Producent chce to zrekompensować mocną specyfikacją.

Konsola przenośna, która waży tyle, co laptop. I ma podobną moc

Sercem Ayaneo Next II są układy z serii AMD Ryzen AI Max, a konkretnie modele AI MAX 385 z 8 rdzeniami i 16 wątkami oraz AI MAX+395 z 16 rdzeniami i 32 wątkami. Obydwa wykonano w procesie litograficznym 4nm i z wykorzystaniem rdzeni Zen 5. W wariancie Ryzen AI Max 385 postawiono na układ graficzny Radeon 8050S z jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5 z taktowaniem do 2,8 GHz i dających do 106 TOPS. W wariancie AI MAX+ 395 układ to Radeon 8060S z 40 jednostkami RDNA 3.5 o taktowaniu do 2,9 GHz z mocą do 126 TOPS.

W konsolce główną gwiazdą może okazać się jednak ekran. To 9,06-calowy panel dotykowy o rozdzielczości 2400x1504, wykonany w technologii OLED. Obsługuje on odświeżanie w 60, 120, 144 lub 165 Hz, a jego jasność maksymalną producent ocenia na 1155 nitów.

Ayaneo Next II ma sporo przycisków

Duży rozmiar pozwolił na zmieszczenie nie tylko wydajnego chłodzenia, ale i kilku sposobów sterowania. Oprócz dwóch gałek TMR z modyfikowanym oporem oraz przycisków i krzyżaka, znajdziemy tu także panele dotykowe. Regulacje odbywają się także przy triggerach, a do tego dostajemy cztery dodatkowe przyciski w dolnej części z tyłu sprzętu.

W Ayaneo Next II pracuje Windows 11. Konsola zaoferuje porty USB-C 4, slot na kartę Micro SD oraz gniazdo słuchawkowe. Całość wieńczy akumulator o pojemności 116,1 Wh. To za dużo, by ze sprzętu móc korzystać w samolotach, gdzie limit dla elektroniki wynosi 100 Wh.

W najdroższej wersji Ayaneo Next II znajdziemy do 128 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemności 2 TB. Wywinduje to cenę do 4299 dolarów (około 15 250 złotych), ale w ofercie przedsprzedażowej na Indiegogo ta cena została obniżona do 3499 dolarów (około 12 400 złotych). Najtańsza wersja z 32 GB RAM-u i 1 TB SSD to z kolei 1799 dolarów (około 6380 złotych).

Źródło: Engadget