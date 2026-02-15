W Polsce trwa wymiana liczników energii elektrycznej. Kolejni odbiorcy są wyposażani w nowe, inteligentne urządzenia z opcją zdalnego odczytu. Niektórzy operatorzy z nadwyżką realizują narzucone stosownymi przepisami cele.

Liczniki zdalnego odczytu (LZO), czyli tzw. inteligentne liczniki energii elektrycznej, opracowano w celu ułatwienia operatorom procesu monitorowania sieci. Dzięki nim można łatwiej lokalizować awarie sieci oraz rozpoznawać bieżący popyt na energię elektryczną. W związku z tym, że proces wymiany urządzeń pomiarowych jest złożony i żmudny, został rozłożony na wiele lat.

Coraz więcej inteligentnych liczników w sieci PGE Dystrybucja

Zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego, do końca 2025 r. wymienionych miało zostać co najmniej 35 proc. wszystkich liczników. W przypadku PGE Dystrybucja w liczniki zdalnego odczytu udało się wyposażyć już ok. 2,78 mln odbiorców, co stanowi 47,5% klientów tej spółki (przyłączonych do sieci o napięciu do 1 kV). Oznacza to, że PGE Dystrybucja o 12,5 proc. przekroczyła ustawowy próg.

Przepisy zakładają, że do końca 2027 r. inteligentne liczniki energii elektrycznej znajdą się u co najmniej 65 proc. użytkowników. Do końca 2028 r. ma być to natomiast minimum 80 proc. odbiorców. Całkowite zniknięcie starych liczników energii elektrycznej w Polsce i zastąpienie ich urządzeniami zdalnego odczytu ma nastąpić do końca 2030 r. W przypadku PGE Dystrybucja ustawowy obowiązek wymiany liczników dotyczy ok. 6 mln odbiorców.

Jakie korzyści dla użytkowników?

Liczniki zdalnego odczytu mają jednak zapewniać korzyści także z punktu widzenia odbiorców. Ustawodawcy oraz operatorzy wymieniają wśród nich m.in. możliwość kontrolowania oraz prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną, efektywnego planowania pracy instalacji fotowoltaicznej czy zdalnego realizowania niektórych usług (chociażby zmiany grupy taryfowej).

- Inteligentne opomiarowanie to nie tylko obowiązek regulacyjny, ale także realne korzyści dla klientów i fundament dalszej cyfryzacji oraz rozwoju energetyki rozproszonej. Realizacja licznikowego celu ustawowego z naddatkiem potwierdza, że spółka konsekwentnie i skutecznie wdraża rozwiązania wspierające nowoczesne zarządzanie siecią dystrybucyjną. Inteligentne urządzenia pomiarowe to większa obserwowalność pracy sieci elektroenergetycznej, krótszy czas reakcji na potencjalne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, ale także możliwość zarządzania zużyciem po stronie odbiorcy - wyjaśnia Jacek Drozd, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Źródło: PGE Dystrybucja