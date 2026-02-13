Masz płytę główną ASRock? Koniecznie zaktualizuj BIOS

Masz płytę główną ASRock z podstawką AM5? Jeśli tak, nie zwlekaj z aktualizacją BIOS-u. Producent udostępnił kluczową poprawkę, która eliminuje problemy z uruchamianiem systemu i może uchronić komputer przed poważną, a nawet bardzo kosztowną awarią.

W sieci od dłuższego czasu pojawiają się informacje o problemach ze spalonymi procesorami z serii AMD Ryzen 9000. Według relacji użytkowników, awarie najczęściej dotyczą konfiguracji opartych na płytach głównych firmy ASRock z podstawką AM5. Producent zareagował na zgłoszenia i udostępnił nowe wersje BIOS, które mają poprawić stabilność platformy i wyeliminować problem.

ASRock podkreśla, że pozostaje w stałej współpracy z AMD i dokładnie analizuje zgłoszenia użytkowników. W odpowiedzi na te sygnały producent wdrożył poprawki oparte na nowej wersji mikrokodu AGESA.

BIOS 4.10 już dostępny – co zmienia?

Choć wcześniej udostępniona została testowa wersja BIOS 4.07.AS01 (beta), teraz na stronie producenta zaczyna być udostępniana finalna wersja 4.10.

Aktualizacja bazuje na mikrokodzie ComboAM5 PI AGESA 1.3.0.0a, dostarczonym przez AMD, i wprowadza następujące zmiany:

Aktualizacja AGESA do wersji 1.3.0.0a,

Optymalizacja kompatybilności pamięci RAM,

Usunięcie problemu z brakiem uruchamiania systemu na wybranych procesorach,

Poprawa ogólnej stabilności i kompatybilności platformy.

Nowy BIOS ma przede wszystkim eliminować przypadki braku startu systemu, w tym sytuacje, gdy komputer przestaje się uruchamiać po dłuższym czasie użytkowania.

Zalecana natychmiastowa aktualizacja

Posiadacze płyt głównych ASRock z podstawką AM5 – szczególnie użytkownicy procesorów Ryzen 9000 – powinni możliwie jak najszybciej zaktualizować BIOS do wersji 4.10 lub nowszej. Instalacja najnowszej poprawki może znacząco zmniejszyć ryzyko problemów ze stabilnością oraz potencjalnych uszkodzeń sprzętu.

Poprawka jest dostępna dla płyt głównych AMD X870E/X870, B850, B840, X670/X670E, B650/B650E i A620.



Nowa wersja BIOS jest dostępna na stronie wsparcia technicznego danego modelu

Proces aktualizacji można przeprowadzić przy użyciu narzędzi ASRock Instant Flash lub funkcji Flashback (w zależności od modelu płyty głównej). Producent zachęca również do kontaktu z działem wsparcia technicznego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.